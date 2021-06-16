За первые десять дней лет белгородские полицейские выявили шесть фактов продажи спиртного подросткам и три опасных интернет-сообщества

Полицейские также провели инструктажи по правилам безопасности с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях Фото: "КП" Архив

С началом летних каникул в эпицентре внимания правоохранителей – дети. С 1 по 10 июня в Белгородской области проходило оперативно-профилактическое «Защита». Его цель – повышение безопасности юных жителей региона, недопущение нарушения их законных прав и интересов.

По данным пресс-службы УМВД области, в проведении оперативно-профилактического мероприятия были задействованы все субъекты профилактики. Организаторы посетили социально-реабилитационные учреждения, места массового досуга детей, образовательные организации, встретились с подростками, состоящими на учете. Необходимая помощь оказали 75 семьям.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия правоохранители также провели 152 рейда. Сообщается, что по итогам выявлен ряд нарушений, в том числе 6 фактов продажи спиртного несовершеннолетним и 3 факта вовлечения подростков в распитие алкоголя. Кроме того, полицейские обнаружили в соцсети три сообщества с опасным для детей контентом. В компетентные органы уже направили информацию для принятия мер реагирования и блокировки этих ресурсов.

Полицейские также провели инструктажи по правилам безопасности с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях. Юным жителям региона напомнили, как избежать неприятностей в период школьных каникул и рассказали о детском телефоне доверия с единым номером - 8-800-200-01-22.