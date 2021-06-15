Больше 1000 человек посетили первый день Форума «Производительность 360»

фото: сайт ФЦК.

Среди посетителей мероприятия – руководители предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», представители экспертного сообщества и государственной власти. Они обсудили актуальные вопросы повышения эффективности бизнеса. Также в рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей федерального конкурса лучших практик. В этом году первых определят в двух номинациях: «Лучшая практика повышения производительности труда» и «Лучшее предложение по улучшению».

Организаторами Форума выступают Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке Правительства Нижегородской области.

Традиционно Форум посетят руководители крупных и средних предприятий из большинства субъектов страны. Более 80 экспертов обсудят наиболее острые вопросы развития экономики страны. В частности, снижение цен на социально значимые продукты, строительство жилья и автодорог за счет использования бережливого производства.