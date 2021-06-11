На двух строительных предприятиях подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

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К участию в национальном проекте «Производительность труда» под управлением РЦК в январе 2021 года присоединились два предприятия строительной сферы - ООО «Спецстрой» и ООО «Подрядчик», входящие в группу компаний «Подрядчик». Уже 1 февраля на площадках компаний прошли стартовые совещания. И сейчас можно подвести промежуточные итоги работы в рамках реализации нацпроекта.

История группы компаний начинается с 2008 года. Предприятие специализируется на выпуске и монтаже быстровозводимых зданий и сооружений. За годы работы компания существенно расширила перечень выполняемых работ и зарекомендовала себя надежным партнером в строительной сфере.

- По этой программе ребята нам помогли правильно выстроить производство, потоки. На основании этого у нас увеличилось выработка. Если раньше мы могли выработать 30-40 конструкций в месяц, то сейчас подняли планку до 60, - подчеркнул Олег Гасанов, представитель группы компаний ООО «Подрядчик» по ЦФО.

Рабочая группа под управлением экспертов РЦК за первые три месяца провела диагностику пилотного потока, выявила проблемы и составила план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. Кроме этого, сотрудники предприятия прошли обучения по основным инструментам бережливого производства, внедрили производственный анализ, провели оценку компетенций команды. После завершения активной фазы проекта, на этапе тиражирования и совершенствования потоков эксперты РЦК оказывают экспертную поддержку. Общая продолжительность программы на предприятиях составляет не менее 3-х лет.

- Сейчас у нас образована команда единомышленников, и вместе с ней мы внедряем новые методики в работу. В планах – повысить производительность минимум на 10-15% в год, - отметила Тамара Гасанова, заместитель директора.

Одна из главных задач, которая стоит перед экспертами – передать методологию ведения проектов по повышению производительности труда и обучить сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. Благодаря поддержке экспертов РЦК участники нацпроекта смогут добиться снижения себестоимости, повышения качества и конкурентоспособности продукции. Также на предприятиях увеличится темп роста производительности труда, а работники повысят свою квалификацию.

Получить информацию о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на портале: производительность.рф.

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