Жители Белгородской области установили около трех тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома»

В комплект видеонаблюдения входит широкоугольная цифровая камера (HD или FullHD) с инфракрасной подсветкой

За четыре месяца 2021 года жители Белгородской области установили более 500 видеокамер «Ростелекома». С момента запуска сервиса «Видеонаблюдение»» в августе 2019 года белгородцы приобрели около трех тысяч камер видеонаблюдения. Прирост абонентской базы обеспечивался в основном за счет подключения камер в частном секторе, где велась стройка оптики для высокоскоростного доступа в интернет по технологии GPON: в Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах.

- Мы видим, что видеонаблюдение становится популярным у белгородцев. Клиенты “Ростелекома“ убедились в доступности, надежности и удобстве нашей услуги. С нею намного проще и удобнее присматривать за детьми и домашними питомцами, личными авто во дворах, за дачей и загородным хозяйством. Для каждого покупателя важно лучшее соотношение стоимости и качества услуги. Мы делаем все для того, чтобы выбор белгородцев склонялся в сторону нашей компании, - отметил Григорий Кузьменко, директтор Белгородского филиала ПАО "Ростелеком".

Инна Щербинина, клиент «Ростелекома» в Волоконовском районе:

«Мне посоветовали друзья установить видеокамеру от “Ростелекома”. Купили ее в рассрочку и теперь можем пользоваться услугой “Видеонаблюдение” два года бесплатно. Очень удобно, что все могу просмотреть на своем мобильном телефоне. Теперь на работе я всегда в курсе, что происходит дома».

В комплект видеонаблюдения входит широкоугольная цифровая камера (HD или FullHD) с инфракрасной подсветкой. Оборудование оснащено микрофоном и динамиком. Это позволяет не только слышать, что происходит в помещении, но также дает возможность оперативно связаться с людьми, которые там находятся. В личном кабинете абонент может добавить несколько устройств видеонаблюдения, установленных в разных комнатах и даже в разных городах. Записи с камер попадают по защищенному VPN-каналу в облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Более подробно узнать о сервисах и услугах «Ростелекома» и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 1000 800.