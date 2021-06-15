Под Белгородом мужчина лишится BMW, если не выплатит долг в 250 тысяч рублей по алиментам

Приставы арестовали принадлежащий должнику автомобиль «BMW 530d» xDrive и отправили на спецстоянку. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области, «судебные приставы Старооскольского районного отделения Управления ФССП по Белгородской области арестовали автомобиль «BMW 530d» xDrive в счет задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетней дочери».

Согласно решению суда, житель Старого Оскола обязан выплачивать алименты на содержание дочери. Однако нигде не работающий отец снял с себя всю ответственность, материально своей несовершеннолетней дочери не помогал, официально не работал, в связи с чем, образовалась задолженность по алиментам в размере более 250 тысяч рублей.

Чтобы хоть как-то повлиять на планы забывчивого отца, приставы арестовали принадлежащий ему автомобиль «BMW 530d» xDrive и отправили на спецстоянку.

Если и в течение десяти дней мужчина не погасит долг, то машину оценят, а затем продадут, чтобы расплатиться с дочерью.