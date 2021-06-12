В Белгородской области перевернулся автобус с 21 пассажиром

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в субботу, 12 июня, около 13 часов 20 минут в Яковлевском городском округе на тринадцатом километре автодороги «Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово». По предварительным данным, водитель автобуса «Неоплан» 1980 года рождения на закруглении проезжей части не справился с управлением. В результате он выехал на обочину, затем в кювет, а затем опрокинулся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что автобус выполняет не регулярные пассажирские перевозки. Вместе с тем в социальных сетях пишут, что в нем ехал творческий коллектив. По данным полиции, всего в салоне находился 21 пассажир. Предварительно, семерым на месте оказана помощь. Опасности для их жизни нет.

Автоинспекторы в очередной раз обращают водителей на то, что в регионе установилась дождливая погода, и призывают быть внимательнее за рулем, выбирать безопасную скорость, выполнять требования дорожных знаков и разметки. Особенно бдительными следует быть у пешеходных переходов, возле остановок общественного транспорта, на мостах и эстакадах, а также при движении по загородным трассам. Помните, что на мокрой дороге ухудшается сцепление колес с проезжей частью, а под слоем воды могут скрываться неровности. Также необходимо брать во внимание и тот факт, что в такую погоду пешеходы могут не услышать из-за шума дождя приближающийся автомобиль или не заметить его за зонтиком. К несчастью, это уже не первое серьезное ДТП в регионе. За день до этого в Яковлевском городском округе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Автоавария унесла жизни сразу четырех человек, в том числе 17-летнего подростка.