Среди четырех погибших в ДТП под Белгородом – подросток

В ДТП под Белгородом погибли сразу четыре человека

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 11 июня, на 651 километре федеральной автодороги М2 «Крым». При столкновении автомобилей «Форд Фокус» и «ВАЗ 2112» погибли четыре человека. По информации пресс-службы УМВД региона, их личности уже установлены. Это 44-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» и два его пассажира – 29-летний мужчина и 17-летний юноша.

По чьей вине произошло ДТП, еще предстоит выяснить следователям. Возможно, одной из сопутствующих причин стал обрушившийся на регион сильный дождь. На кадрах с места происшествия видно, что проезжая часть мокрая. Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят водителей не спешить и быть особенно внимательными за рулем. В непогоду поездку рекомендуется по возможности отложить. Если все же пришлось сесть за руль, то необходимо строго соблюдать требования ПДД, дорожных знаков и разметки.