В Белгородской области офицеры СОБР почтили память боевого товарища

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
Сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных офицеру СОБР капитану милиции Алексею Михайлову, погибшему при исполнении служебного долга.
Офицеры СОБР «Белогор» возложили цветы к могиле своего боевого товарища. Также они посетили Курасовскую школу Ивнянского района, которую в свое время окончил Алексей Михайлов.
Дирекция и учащиеся школы организовали митинг памяти павшего правоохранителя.
- Наш боевой товарищ ценою своей жизни выполнил свой офицерский долг. Его подвиг является примером честного и беззаветного служения Родине. И об этом мы никогда не забудем, - обратился к присутствующим офицер СОБР подполковник полиции.
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
Он рассказал, что 7 марта 2003 г. группа СОБР под командованием Алексея Михайлова выдвинулась для проведения разведки местности в районе населенного пункта Кади-Юрт. Не доезжая несколько километров до села, группа попала в засаду боевиков, заняла боевую позицию и вступила в бой. Получив множество ранений, Алексей не покинул подчиненных и не вышел из боя, оставаясь до конца верным своему долгу. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Алексей Михайлов награжден орденом Мужества (посмертно).
В завершение встречи, присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и посетили музейную комнату, посвященную Алексею Михайлову.