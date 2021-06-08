В Белгородской области офицеры СОБР почтили память боевого товарища

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных офицеру СОБР капитану милиции Алексею Михайлову, погибшему при исполнении служебного долга.

Офицеры СОБР «Белогор» возложили цветы к могиле своего боевого товарища. Также они посетили Курасовскую школу Ивнянского района, которую в свое время окончил Алексей Михайлов.

Дирекция и учащиеся школы организовали митинг памяти павшего правоохранителя.

- Наш боевой товарищ ценою своей жизни выполнил свой офицерский долг. Его подвиг является примером честного и беззаветного служения Родине. И об этом мы никогда не забудем, - обратился к присутствующим офицер СОБР подполковник полиции.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Он рассказал, что 7 марта 2003 г. группа СОБР под командованием Алексея Михайлова выдвинулась для проведения разведки местности в районе населенного пункта Кади-Юрт. Не доезжая несколько километров до села, группа попала в засаду боевиков, заняла боевую позицию и вступила в бой. Получив множество ранений, Алексей не покинул подчиненных и не вышел из боя, оставаясь до конца верным своему долгу. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Алексей Михайлов награжден орденом Мужества (посмертно).

В завершение встречи, присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и посетили музейную комнату, посвященную Алексею Михайлову.