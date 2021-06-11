Где в Белгороде посмотреть ЕВРО-2020

Прислушиваемся к совету «КП» и смотрим весь плей-офф. Фото uefa.com.

Как известно, два самых захватывающих для болельщиков футбольных турнира на старосветской арене – это чемпионат мира и чемпионат Европы.

Обычно они проходят с интервалом в два года. Но вмешавшаяся в традиционный календарь пандемия коронавируса сделала фанатам отменный подарок. В течение всего полутора лет мы сможем насладиться двумя самыми звездными соревнованиями. А начнем наше пиршество с континентального форума, который сохранил название ЕВРО-2020, хотя и пройдет на год позже.

Предстоящий состоится с 11 июня по 11 июля. Он будет посвящен 60-летию с момента проведения первого чемпионата Европы в 1960-м году, а потому вместо традиционной одной/двух стран хозяек матчи пройдут на территории аж 11-ти государств. Но, как известно билетов на стадионах на всех желающих не хватит, а значит, основная часть болельщиков будет наблюдать за событиями турнира у своих экранов. Хотя куда приятнее болеть вместе с единомышленниками в специализированных спортбарах и им подобных заведениях.

А уж еще лучше – орать за Россию или любую другую любимую сборную на одной из городских площадей или в парке.

Увы, в этом году в Белгороде, скорее всего, не будет столь понравившихся публике в 2018 году просмотров на свежем воздухе. Как пояснили «КП» в пресс-службе мэрии, изначально планировался показ матчей на берегу Везелки.

Но сейчас подобное развитие событий кажется маловероятным. Тут виноваты не столько последствия COVID-19 и капризы погоды, сколько позднее время начала матчей (впрочем, 16-часовые встречи явно не тянут на статус таковых). И хотя в городской администрации до конца не отказываются от матчей на больших экранах, пока это лишь разговоры, не более.

Впрочем, если российская сборная выйдет в плей-офф, настрой, безусловно, поменяется. Так что болеем за наших в тех заведениях, где белгородцев встретят с распростертыми объятиями.

Паровоз

Адрес: Народный бульвар, 81

Здесь примут всех и сразу, и без каких-либо ограничений. Даже маска не нужна.

Hamilton's Irish Pub

Адрес: улица Мичурина, 79

Вам предложат место в одном из четырех залов. Обещают разместить всех желающих. Никого точно не обидят. Маска нужна, но исключительно для входа.

Антикафе 7/9

Адрес: улица Лермонтова, 47а

Если вы за ЗОЖ и футбол с алкоголем для вас несовместимы, то вам сюда. На входе спросят маску и обслужат по высшему разряду. Никакого пива и уж тем более чего-то покрепче. Только футбол. Оле-оле-оле-оле! Важная деталь: необходима предварительная запись.

Трактир

Адреса: ул. Костюкова, 36а, ул. Победы, 118, ул. Белгородского полка, 50, ул. Буденного, 11а.

Сеть баров просит об одном – о наличии маски. Приходите по одному из четырех адресов, болейте за своих любимцев!

Домино

Адрес: проспект Богдана Хмельницкого, 101

Как и в «Паровозе», здесь все просто. Никаких требований. Приветствуется победный настрой и желание слиться в едином эмоциональном порыве с соратниками.

ЧТО СМОТРЕТЬ?

«КП» выбрала ТОП-10 матчей, которые каждый белгородец непременно должен посмотреть

11 июня. 22:00. Турция – Италия. Матч открытия в Риме.

12 июня. 22:00. Бельгия – Россия. Как вы лодку назовете, так она и поплывет.

13 июня. 16:00. Англия – Хорватия. Британцы наверняка приложат максимум усилий, чтобы смыть позор квалификации на Евро-2008 и полуфинала ЧМ-2018.

15 июня. 22:00. Франция – Германия. Пять титулов чемпионов Европы на двоих. Куда больше?

16 июня. 16:00. Финляндия – Россия. Если не обыгрывать суоми, то зачем все это?

18 июня. 22:00. Англия – Шотландия. Главное британское дерби в Лондоне.

19 июня. 19:00. Португалия – Германия. Романтики против прагматиков.

21 июня. 22:00. Россия – Дания. Нам нужна одна победа, иначе будет плохо.

23 июня. 22:00. Португалия – Франция. Если ни Роналду, то кто? Неужели Меньян?

11 июля. 21:00. Финал.

Безусловно, будут еще 14 матчей второго раунда, не попавших в этот список, но гадать, кто и на кого попадет, не лучший вариант. Есть прекрасное решение проблемы: прислушиваемся к совету «КП» и смотрим весь плей-офф.