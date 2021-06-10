«Открытие»: россияне поддерживают продление госпрограммы по ипотеке

Однако большинство наших соотечественников уверено, что во второй половине 2021 года ставки по ипотеке вырастут.

Напомним, 1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, при этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма кредита уменьшится.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели соответствующий опрос среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Выяснилось, что 53% респондентов считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. 19%, напротив - считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. 15% считают, что в случае отмены госпрограммы цены начали бы снижаться, а 35% полагают, что все равно продолжат расти. К слову, 28% россиян ничего не знают об этой программе.

Что касается ставок по ипотеке, то 55% россиян считают их справедливыми в пределах 1-5% - то есть даже ниже, чем в госпрограмме. Еще 21% считает, что ставки не должны превышать 1%. По мнению 7% респондентов, приемлем диапазон в 5-7 процентов, лишь 2% согласны на 7-9%%.