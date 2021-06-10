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Экономика10 июня 2021 11:35

«Открытие»: россияне поддерживают продление госпрограммы по ипотеке

Наибольший процент сторонников - в Ленинградской области, наименьший - на Дальнем Востоке, в Сибири и Московском регионе
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Однако большинство наших соотечественников уверено, что во второй половине 2021 года ставки по ипотеке вырастут.

Однако большинство наших соотечественников уверено, что во второй половине 2021 года ставки по ипотеке вырастут.

Напомним, 1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, при этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма кредита уменьшится.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели соответствующий опрос среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Выяснилось, что 53% респондентов считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. 19%, напротив - считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. 15% считают, что в случае отмены госпрограммы цены начали бы снижаться, а 35% полагают, что все равно продолжат расти. К слову, 28% россиян ничего не знают об этой программе.

Что касается ставок по ипотеке, то 55% россиян считают их справедливыми в пределах 1-5% - то есть даже ниже, чем в госпрограмме. Еще 21% считает, что ставки не должны превышать 1%. По мнению 7% респондентов, приемлем диапазон в 5-7 процентов, лишь 2% согласны на 7-9%%.

ИпотекаДоступное жилье: льготные программы