Под Белгородом сын украл у матери 16 тысяч долларов

Часть похищенных денежных средств – девять тысяч долларов, изъята. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

59-летняя жительница поселка Разумное сообщила в ОМВД России по Белгородскому району, что из ее дома похитили 16 тысяч долларов США. По словам пенсионерки, деньги, полученные от продажи дома родителей, она хранила в тумбочке.

Осмотрев место происшествия, полицейские не обнаружили каких-либо следов незаконного проникновения в жилище. Правоохранители установили, что к краже причастен 39-летний сын потерпевшей.

По предварительным данным, проживая с матерью и бабушкой, мужчина знал, где хранятся деньги.

4 мая втайне от родственников он взял из тумбочки 100 долларов, часть из которых отдал своей подруге. В тот же день, употребив спиртные напитки, он выждал момент, когда дома никого не будет, и забрал оставшуюся сумму. Похищенные у матери деньги мужчина тратил на спиртное и отдых в развлекательных заведениях.

Вчера, 9 июня, полицейские задержали подозреваемого в Белгороде на улице Корочанская, где он ждал такси. Часть похищенных денежных средств – девять тысяч долларов, изъята.

Теперь в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) мужчину могут посадить в тюрьму на срок до десяти лет.

В момент задержания подозреваемый находился в общественном месте с признаками опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому ему также грозит административная ответственность по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ.