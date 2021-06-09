На Белгородчине издана книга о сирени

Фото: архив НИУ «БелГУ».

Церемония презентации книги состоялась накануне в Белгороде в рамках встречи представителей власти, научного сообщества, ветеранов и просто любителей этого прекрасного растения.

Сегодня существует немало сортов сирени, носящей имена великих полководцев, знаковых мест сражений и даже военной техники. Традицию сохранять память о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны, заложенной выдающимся советским селекционером, фронтовиком Леонидом Колесниковым.

Обо всем этом, а также о новых и утраченных сортах любимого россиянами растения, рассказывает выпущенная в областном центре книга «Победная сирень». Она уже названа лучшим общественно-политическим изданием по версии регионального конкурса «Лучшая книга Белгородчины».

В области есть и новейшие сорта местной сирени, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Как подчеркивает куратор проекта «Белгородская сирень», член Международного общества сирени Анна Гамурак, сирень – это удивительный цветущий кустарник, в истории которого заложена и частичка нас с вами — потомков победителей фашизма. Сиренью встречали советских солдат-победителей 76 лет назад. Сегодня отечественная сирень, в названиях которой заключена память великого прошлого, противопоставляет агрессии войны свою яркую, эффектную красоту, частицу душевного тепла селекционеров, которые трудятся над выведением каждого нового сорта не один год.

В ходе прошедшей встречи руководитель селекционной творческой группы «Русская сирень» Сергей Аладин вручил в дар сотрудникам НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» книгу «Сирень памяти. 100 сортов русской сирени». А директор ботсада Валерий Тохтарь заверил присутствующих, что работа по расширению коллекции сада - в том числе и новыми белгородскими сортами - в рамках проекта «Белгородская сирень» будет продолжена.

К слову, коллекция сирени ботанического сада университета насчитывает сегодня около 400 сортов и видов этого красивейшего растения, являясь крупнейшей на территории СНГ.