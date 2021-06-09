Белгородец Рыжиков покинул «Красаву» из-за пьянства коллег?

Евгений Савин (слева) и Сергей Рыжиков. Фото со страницы Сергея Рыжикова в инстаграм.

Экс-наставник футбольного клуба «Красава» шебекинец Сергей Рыжиков пояснил свое решение покинуть ряды столичной команды.

«По истечении первого месяца работы в ФК «Красава» мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решения которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть, - написал Сергей Рыжиков на своей странице в инстаграм. - Проявляю солидарность и благодарность своему тренерскому и административному штабу! Спасибо за этот месяц, который вы помогли мне как тренеру организовать! Футболистам ФК «Красава» желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег! У вас все получится!

У ребят все хорошо! Всем хорошего настроения и достоверной информации. К слову, уволился я сам, и два с половиной года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте! Информация исчерпывающая. Прошу отнестись с пониманием».

В свою очередь основатель ФК «Красава» Евгений Савин без перехода на личности пояснил кадровые перестановки.

«Я просто хочу, чтобы в моем клубе все было по-другому, - написал экс-игрок «Амкара», а ныне известный блогер на своей странице в инстаграм. - В последний день первого сбора часть тренерского и административного штаба нарушала режим на глазах у футболистов на командном ужине и продолжила нарушать его вместо просмотра финала Лиги чемпионов. У ребят на следующий день был один из важных дней в карьере, объявление тех, кто останется в команде, а «мы» орем песни и нарушаем на их глазах, когда команда находится на сборе. Я говорю всем спасибо и искренне желаю удачи! Так не будет в моем клубе! Простите, но это мое решение. Мы готовимся к сезону в плановом режиме».

Получается, что демарш Рыжикова – это акция поддержки своих коллег. Впрочем, сложно не согласиться с Савиным. Если просмотру самого главного клубного матча Европы в году тренерский штаб и администрация клуба предпочитает посиделки с песнями и бутылкой, то поддерживать порядок и что-то требовать у игроков эти люди вряд ли вправе.