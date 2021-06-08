Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с поставщиками ресурсов

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл рабочую встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций. Стороны обсудили подготовку к отопительному сезону, перспективы модернизации сетей водоснабжения и работу с обращениями граждан.

На сегодняшний день более половины теплосетей в областном центре требуют замены. Со стороны ЛГЭК и Квадры были представлены планы по работе в этом направлении, а также озвучены стратегии по оперативному устранению аварий и выстраиванию эффективного диалога с потребителями услуг.

Игорь Артамонов отметил, что по-прежнему поступает много жалоб от жителей с претензиями к работе ресурсоснабжающих организаций. Глава региона подчеркнул, что необходимо выявить все проблемные места во взаимодействии с населением и в соответствии с этим перестроить работу.

«Исходя из анализа обращений, мы видим, что население плохо информировано о вашей работе – об авариях на сетях, о графиках отключения воды. Нужно работать с жителями, совершенствовать разъяснительную работу. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку в реализации инициатив, направленных на повышение качества обслуживания жителей региона», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.