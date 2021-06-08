«Ростелеком» запустил для белгородцев акцию «Счастливый абонент»

Тарифная линейка «Технологии выгоды» дает возможность абонентам пользоваться самыми популярными услугами, оплачивать их по единому счету и экономить на абонентской плате

«Ростелеком» совместно с блогером Оксаной Черноморец запустил в Белгородской области акцию «Счастливый абонент». Ее участниками могут стать новые абоненты цифрового провайдера, а также пользователи услуги «Домашний Интернет». Для этого необходимо до 2 июля 2021 года подключить один из пакетных тарифов линейки «Технологии выгоды» и подписаться в Инстаграме на страницу @oksanachernomorets. Каждый 50-й участник акции получит ценный подарок от «Ростелекома» – умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» или камеру видеонаблюдения.

- Лето – прекрасный повод дарить подарки. Вместе с Оксаной Черноморец будем каждую неделю в течение месяца награждать наших счастливых абонентов ценными призами. Условия участия в акции очень просты. Победителей будем определять в конце каждой недели на основании выгрузки из биллинговой системы и объявлять на странице блогера в Инстаграме, - рассказал Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- «Ростелеком» всегда на слуху, проверенная компания, которая предоставляет качественные услуги. В последнее время появилось много интересных и выгодных предложений, дающих возможность экономить время и пользоваться необходимыми телекоммуникационными сервисами. Услышав о тарифе "Технологии выгоды", сразу заинтересовалась, решила стать абонентом компании. Очень удобно, что за все можно оплатить сразу одним платежом и при этом значительно снизить расходы на интернет и сотовую связь. Особенно понравилось, что номер телефона можно сохранить свой и безболезненно перейти на новый тарифный план. И я рада быть амбассадором этого бренда, - поделилась Оксана Черноморец, белгородский блогер.

Тарифная линейка «Технологии выгоды» дает возможность абонентам пользоваться самыми популярными услугами, оплачивать их по единому счету и экономить на абонентской плате. В состав пакета входит «Интерактивное ТВ Wink» (от 187 каналов), «Домашний Интернет» со скоростью доступа в сеть от 100 Мбит/с, «Мобильная связь» и «Онлайн-кинотеатр Wink». При подключении всех четырех услуг абонент получает выгоду от 40 % и возможность подключить до пяти сим-карт для членов семьи.

Более подробно узнать о сервисах и услугах «Ростелекома» и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 1000 800.