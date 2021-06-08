В Воронежской области более 800 обращений поступило от жителей региона в рамках недели приемов по вопросам материнства и детства

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Консультации дали также сенаторы, депутаты Государственной Думы, депутаты Воронежской городской Думы, специалисты профильных структур.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов вместе со специалистами общественной приемной провел прием граждан, на котором были рассмотрены вопросы по организации летнего детского отдыха, компенсации стоимости путевки в детский лагерь, мер поддержки многодетных семей, а также выплат, анонсированных президентом в Послании Федеральному собранию. Также Владимир Нетёсов дал поручение депутатам регионального парламента усилить в округах разъяснительную работу с населением о предоставлении льготных путевок в детские лагеря, а также о правилах получения компенсации за путевки.

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– Благополучию семей с детьми в Воронежской области уделяется особое внимание органов власти. Законодательством региона гарантирована широкая система мер их соцподдержки. Эта серьезная задача комплексно обеспечивается депутатами, исполнительными органами власти и местного самоуправления. Нам важно получить обратную связь, понять, где необходимо усилить контроль, повысить эффективность господдержки семей с детьми, разработать дополнительные законодательные инициативы, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Руководитель региональной приемной партии, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук сообщила, что воронежцы обращались за решением вопросов, касающихся предоставления мест в дошкольных учреждениях города, предоставления выплаты взамен земельных участков многодетным семьям, опекунства и приемных семей, выплат алиментов на несовершеннолетних детей.

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– Парламентарии оказали помощь детским садам и школам, учреждениям дополнительного образования для детей в приобретении оборудования, ремонте, обустройстве прилегающей территории. В рамках тематической недели депутаты организовывали спортивные праздники, экскурсии, походы в театры и музеи для детей из многодетных семей, ребят, которые проживают в домах-интернатах, для детей с ограниченными возможностями здоровья, — отметила Марина Андрейчук.

Также в ходе приемов к депутатам поступали обращения об оказании адресной помощи малообеспеченным семьям с детьми в покупке самокатов, велосипедов, игрушек. Все обращения получили положительное решение.