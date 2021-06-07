Металлоинвест представил уникальные проекты на ПМЭФ

В фокусе внимания представителей бизнеса, профильных ведомств и профессиональных сообществ были вопросы трансформации общественных пространств и новых точек роста для промышленных городов.

«Развитие уникального наследия промышленных городов через создание атмосферы современных общественных пространств» - такое название носил диалог представителей компаний, прошедший в рамках Петербургского международного экономического форума.

Помимо организаторов, в дискуссии приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Алиса Прудникова, Павел Шиляев, Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил, что Компания за прошедшие годы проделала большую работу совместно с администрациями городов и областей присутствия по обеспечению доступности качественного образования и здравоохранения, создания базовой инфраструктуры.

Общий объем инвестиций Металлоинвеста в устойчивое развитие регионов присутствия - Белгородской, Курской и Оренбургской областей - за 2016 -2020 годы составил 13,3 млрд рублей. На 2021 год инвестиции в рамках программ социально-экономического партнерства с регионами запланированы в объеме 3,5 млрд рублей.

Сегодня растёт запрос на качественные общественные пространства. Это показывают результаты опросов и обратная связь от жителей городов, отметил глава Металлоинвеста.

- В Новотроицке, Старом Осколе, Губкине и Железногорске – мы создаем комфортную среду для жизни, – подчеркнул Назим Эфендиев. – Многие наши проекты связаны с благоустройством общественных пространств – набережных, парков и улиц.

Благодаря поддержке Компании, города Белгородчины становятся уютнее и красивее.

Сегодня удовлетворение эмоциональных, духовных потребностей человека не менее важно, чем обеспечение его работой, и даже более важно с точки зрения развития человеческого капитала.

Совместно с Благотворительным фондом Алишера Бурхановича Усманова «Искусство, Наука и Спорт» Металлоинвест переносит знаковые проекты из мировых центров культуры в небольшие города, обеспечивает их доступность для всех жителей регионов.

Достичь устойчивости развития городов возможно только через диалог и вовлечение все участников процесса и прежде всего жителей. Самое важное – сделать горожан авторами и участниками изменений городской среды, - уверен руководитель.

Назим Эфендиев рассказал, что Металлоинвест приступает к масштабному проекту по реконструкции ул. Советской – центральной улицы Новотроицка Оренбургской области. Компания планирует направить на эти цели 1 млрд рублей.

В Железногорске Курской области идут работы по благоустройству парка им. Никитина площадью 70 га. Инвестиции Металлоинвеста составили более 120 млн рублей.

При поддержке Компании и Фонда «Искусство, Наука и Спорт» в Железногорске открылся обновленный центр современного искусства «Цикорий», за дизайнерское и идеологическое наполнение которого отвечал Музей современного искусства «Гараж».

В Губкине Белгородской области идет реконструкция Губкинского городского пляжа вокруг пруда Осколец и восстановление природной территории вокруг него – создание новой точки притяжения не только для местных жителей, но и для жителей всей агломерации. На эти цели направлено 110 млн рублей.

Второй проект – ревитализация поймы и создание прибрежной рекреационной зоны малой реки Теплый колодезь предполагает не только создание общественного пространства, но и работу по сохранению биоразнообразия территории. Инвестиции в проект – 210 млн рублей.

В Старом Осколе Белгородской области реконструирована центральная набережная города, общие инвестиции составили 193 млн рублей. В этом году запланирована реконструкция еще одной набережной – реки Осколец. На реализацию проекта запланировано 116 млн рублей.