Сотрудники белгородского ювелирного завода «Арт-КАРАТ» подарили детям праздник

Благотворительные проекты - одно из основных направлений социальной политики компании.

Белгородский ювелирный завод «Арт-КАРАТ» входит в десятку лидеров по производству ювелирных изделий в стране. Компания последовательно реализует политику социальной ответственности: не только обеспечивает рабочие места и стабильные поступления в бюджеты всех уровней, но и помогает социальным учреждениям в регионе. Одним из направлений данной политики являются благотворительные проекты, в которых регулярно принимают участие сотрудники компании.

С Днем защиты детей сотрудники Белгородского ювелирного завода «Арт-КАРАТ» поздравили воспитанниц школы-интерната для девочек. Кроме подарков, для детей организовали поездку в зоопарк и поход в кинотеатр на премьеру фильма. Подробнее об этом рассказано в открытом благодарственном письме от имени администрации ГБУ «Прохоровский центр развития и социализации ребенка», опубликованного на официальном сайте учреждения. Его текст гласит:

«От имени администрации и воспитанников Прохоровского центра развития и социализации ребенка хочу выразить благодарность Белгородскому Ювелирному заводу «Арт-КАРАТ» в лице председателя совета директоров Михаила Анатольевича Несветайло за подарки для воспитанниц и развлекательную праздничную программу, организованную компанией в честь Дня защиты детей.

В данный момент на попечении центра находится 8 детей. Две девочки, сестры 4 и 6 лет, совсем недавно попали в центр. Дети не были обучены базовым социальным навыкам, поэтому для нас было большой радостью получить для них обучающие и развивающие игрушки – большую детскую кухню и тематические игровые наборы. Благодаря этой поддержке младшие девочки получат возможность развиваться и социализироваться в игровой форме.

Старшие же девочки являются воспитанницами нашего центра последний год – и перед выпуском они получили не просто праздник, а настоящее приключение! Поездка на экскурсию в Белгородский зоопарк, поход в пиццерию и большой кинотеатр, в котором они никогда не были — эти впечатления, обычные для детей, выросших в семьях, являются большим и очень значимым событием для каждого ребенка из нашего дома.

Также хочу выразить признательность за оказанную помощь в покупке школьных учебников – девочки, как и все дети, иногда теряют книги, которые мы должны возвращать в гимназию. В этот раз мы смогли возместить все «потери». Мы очень благодарны руководству и сотрудникам Белгородского ювелирного завода «Арт-КАРАТ» за неравнодушие и человеческое участие в жизни наших воспитанниц!» - пишет директор учреждения Альбина Владимировна Балабанова.

- Внимание детям – один из приоритетов социальной политики завода. Мы всегда рады помочь тем, кто в этом нуждается, и будем продолжать тесное взаимодействие как с Прохоровской школой-интернатом, так и с другими социальными учреждениями регионов присутствия компании, - подчеркивают в пресс-службе БЮЗ «Арт-КАРАТ».