Металлоинвест планирует производство низкоуглеродного водорода

На предприятиях Металлоинвеста продолжают внедрять технологии, снижающие нагрузку на окружающую среду.

В рамках совместной работы стороны – Металлоинвест, АО «Русатом Оверсиз» (компания Госкорпорации «Росатом») и ведущий производитель промышленных газов «AirLiquide» - планируют оценить технические и коммерческие аспекты потенциального проекта. Он предусматривает производство экологически чистого водорода для предприятий Компании, расположенных в Белгородской и Курской областях.

В качестве возможных методов производства водорода рассматривается электролиз воды с использованием низкоуглеродной электроэнергии («желтый» и/или «зеленый» водород) и паровая конверсия метана в сочетании с технологиями улавливания двуокиси углерода («голубой» водород).

Документ подписан генеральным директором Металлоинвеста Назимом Эфендиевым, президентом АО «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым и генеральным директором AirLiquide в России Марилен Тюркотт в рамках XXIV Петербургского экономического форума.

- Это соглашение – важный этап в реализации стратегии Металлоинвеста, направленной на сокращение углеродного следа продукции, – подчеркнул Назим Эфендиев. – Уже сегодня у Компании есть возможность модернизации оборудования под использование до 30% водорода в качестве восстановительного газа. Новая установка металлизации Михайловского ГБЖ проектируется на принципах безуглеродной металлургии – с перспективой полного перехода на использование водорода в качестве восстановителя. В рамках реализации утвержденной в этом году Климатической стратегии мы приступили к детальной разработке Водородной стратегии Металлоинвеста, предусматривающей производство и внедрение водорода в основные процессы производства для достижения углеродной нейтральности.

- Совместно с нашими коллегами мы планируем проработать наиболее экономически эффективные модели организации производства низкоуглеродного водорода для нужд предприятий Металлоинвеста, оценим капитальные затраты и сделаем предварительную оценку стоимости производства и ресурсов, необходимых для перевода предприятий компании на низкоуглеродный водород. Предполагаемый объем совокупного потребления водорода предприятиями Металлоинвеста может составить до 150 тысяч тонн в год, - заявил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз».

- Избавление промышленности от выбросов СО2 лежит в основе стратегии AirLiquide, и мы нацелены на то, чтобы предоставлять нашим промышленным клиентам инновационные технологии, передавать им операционные навыки и поддерживать их в стремлении к низкоуглеродному будущему. AirLiquide рада объединить усилия с Металлоинвестом и Росатомом для достижения таких амбициозных целей, привнося в это сотрудничество уникальные знания, накопленные за более чем 50 лет работы в области водородных технологий, и осуществляя таким образом свой вклад в будущее сталелитейной промышленности, - отметила Марилен Тюркотт, генеральный директор AirLiquide в России.

В долгосрочной перспективе Металлоинвест - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали - планирует полностью перейти на использование водорода в установках металлизации. К 2025 году поставлена цель снизить собственные выбросы в CO2-эквиваленте на 6%. Через 15 лет объём выбросов Компании планируется снизить на 77%.