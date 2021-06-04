Белгородская область получит свыше 400 миллиардов рублей инвестиций

На сегодняшний день на предприятиях в Белгороде производится более 100 лекарственных препаратов. Будет еще больше. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

ПМЭФ-2021 набирает обороты, а Белгородская область уже может подводить первые позитивные итоги.

СВЫШЕ 2000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Глава нашего региона Вячеслав Гладков подписал с руководителем группы компаний «НЛМК» Григорием Федоришиным соглашение, в результате чего на территории Белгородчины будет реализован инвестиционный проект нового горно-металлургического производства с применением лучших мировых технологий в отрасли.

Реализация проекта позволит создать на территории Белгородской области до 1300 новых рабочих мест и осуществить инвестиции в объеме до 250 миллиардов рублей.

Еще 160 миллиардов инвестиций Белгородская область получит по соглашению, которое Вячеслав Гладков подписал с генеральным директором УК «Металлоинвест» Назимом Эфендиевым.

Согласно подписанным договоренностям на территории Белгородской области будут построены новые объекты и созданы дополнительные обогатительные мощности, позволяющие повысить объемы производства.

В общей сложности по соглашению с Металлоинвестом в период с 2021 по 2026 годы экономика Белгородской области получит 160 миллиардов инвестиций, а также будет создано 1015 новых рабочих мест.

«Подписание этих соглашений важно не только с точки зрения объемов, инвестиций, рабочих мест и налогов. Это совсем другой подход к выпускаемой продукции, - прокомментировал подписание Вячеслав Гладков. - В современном мире это называется «зеленой металлургией». То есть реализация тех проектов, которые максимально бережно относятся к экологии региона и формирует так называемый «зеленый след». И мне очень важно, что корпорации, которые работают на территории Белгородской области и выходят на международные рынки, понимают эти мировые тренды и формируют «зеленый след» в отрасли. Металлургическое производство очень сложное в экологическом плане и требования очень высоки. И те соглашения, которые мы подписали, говорят о том, что это одни из самых современных технологий в мире металлургии».

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ, МЕДИЦИНА И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Кроме того, глава региона подписал еще ряд соглашений.

Одно из них – с «Мираторгом», по которому холдинг вложит в биобезопасность Белгородской области 1,9 миллиардов рублей.

Сотрудничество затронет не только производственную и социально-экономическую составляющие деятельности предприятий, входящих в структуру АПХ «Мираторг» и действующих на территории региона, но и позволит успешнее и результативнее решать вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также развития экспортного потенциала.

Другое – с «Верофарм» на 300 миллионов рублей.

Компания «Верофарм» создаст на базе существующего производственного предприятия новый технологический центр, предназначенный для отработки процессов локализации препаратов Abbott, ранее не производившихся на территории РФ. Планируемые инвестиции в создание Центра составят 300 миллионов рублей.

На сегодняшний день на предприятиях в Белгороде производится более 100 лекарственных препаратов. Большинство препаратов включены в «Перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств» и поставляются во все регионы России. На заводе на сегодняшний день уже создано более 600 рабочих мест.

Третье - с «Агентством стратегических инициатив» в сфере формирования инвестиционного климата развития профессиональной мобильности молодых специалистов. Реализация данного соглашения позволит обеспечить комфортные условия в регионе для новых инвесторов, что в свою очередь обеспечит создание новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы, а новая инициатива агентства – национальная социальная инициатива – обеспечит исключение административных барьеров при предоставлении социальных услуг населению и повысит качество их предоставления.

Еще одно - с «Россети Центр».