Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области превысил 50 миллиардов рублей

Банк ВТБ (ПАО) по итогам первых трех месяцев 2021 года увеличил кредитный портфель физических и юридических лиц на 6% - до 50,1 миллиарда рублей.

По итогам первого квартала 2021 года розничный кредитный портфель подразделения составил 27,4 миллиарда рублей (+4% с начала года). Портфель ипотеки достиг 10,1 миллиарда, увеличившись за 3 месяца на 3%. Кредиты наличными выросли на 5%, до 14,8 миллиарда. Всего за квартал ВТБ предоставил жителям региона 5 тысяч кредитов на сумму 3,8 миллиарда рублей (+21% к аналогичному показателю 2020 года), из которых более 4 тысяч – кредиты наличными (2,3 миллиарда, +36%). На покупку жилья банк одобрил 550 займов на 1,2 миллиарда, а объем выдач автокредитов вырос почти в полтора раза, до 320 миллионов рублей (+44%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 апреля достиг 67,8 миллиарда рублей - прирост за 3 месяца составил 10%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов: этот портфель увеличился на 16%, до 16,8 миллиарда.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату достиг 22,7 миллиарда рублей (+8% за квартал). Кредиты крупному бизнесу, выросли на треть, до 7,6 миллиарла. Объем финансирования среднего и малого бизнеса региона составил 15,1 миллиарда. В 2021 году белгородский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития (261 миллион) и «Программа 1528» Минсельхоза (11,2 миллиарда рублей).

Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 22,9 миллиарда, из которых основная часть – средства компаний сегмента СМБ 18 миллиардов (+ 16% за квартал). Документарный портфель (гарантии и аккредитивы) на отчетную дату составил 5,7 миллиарда.

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- Первый квартал отмечен стабильным ростом как розничного, так и корпоративного бизнеса – и население, и предприниматели региона демонстрируют устойчивый спрос во всех сегментах. Благодаря этому мы достигли хороших результатов по основным направлениям работы. Однако наша цель до конца года – сохранить поступательную динамику возможно, только постоянно повышая качество обслуживания и предлагая новые продукты.