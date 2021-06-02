Липецкая область и АНО «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве

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В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и администрацией Липецкой области, направленного на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности. В регионе будут создаваться и развиваться механизмы по выявлению и продвижению талантов, а также по обеспечению распространения лучших практик этой работы.

Соглашение будет способствовать субъектам РФ в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

«Очень позитивно смотрю на наше сотрудничество с платформой «Россия – страна возможностей». У нас положительный опыт работы. Вместе с клубом Лидеров Эльбрус разработали конкретные шаги по повышению доходов малоимущих семей. Например, внесли изменения в порядок выдачи соцконтрактов. И с начала года этой мерой поддержки воспользовались уже 2,5 тысячи человек. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обучения молодёжи и развития молодёжных инициатив. Это очень важно для нас. Одна из главных проблем региона – отток молодых кадров. Нужны образовательные программы, новые возможности для самореализации. Уверен, что используя опыт платформы, мы сможем создать эффективную программу именно для Липецкой области», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Жители Липецкой области активно принимают участие в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Особо хочу отметить большое количество социальных проектов в рамках конкурсов «Лидеры России», «Моя страна – моя Россия» и других. В этом году Липецкая область приняла участие в пилотном проекте «Обучающая экспедиция» клуба Лидеров России «Эльбрус», в ходе которой совместно с командой главы региона были разработаны предложения для повышения благосостояния малоимущих семей. Всего в проектах платформы «Россия – страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 52 тысяч жителей региона, 184 из них стали победителями. В число самых популярных вошли школьные конкурсы «Мой первый бизнес» и «Большая перемена», собравшие вместе более 20 тысяч участников, а также конкурс проектов, направленных на развитие территорий – «Моя страна – моя Россия». Среди студенческих проектов популярны олимпиада «Я – профессионал» и кубок «Управляй». Подписанное сегодня соглашение позволит не только развивать уже достигнутые результаты и эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, но и откроет перспективы для новых участников», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Липецкой области проектов и конкурсов АНО «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы «Россия – страна возможностей», так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Липецкой области и АНО «Россия – страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.

В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Липецкой области, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.