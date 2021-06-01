Куда можно улететь из Белгорода

Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, из аэропорта Белгорода можно будет вылететь в Сургут. На маршруте задействованы Boeing 737-500. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С 1 июня авиакомпания «Азимут» начинает выполнять полеты из Белгорода в Минеральные Воды», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Летать самолеты перевозчика будут дважды в неделю – по вторникам и субботам. В Белгороде Sukhoi Superjet 100 приземлится в 10:10, в Минводы вылетит в 11:00. Стоимость перелета в одном направлении – от 2 180 рублей.

«Важно создать более удобную возможность отдыха для жителей Белгородской области, потому что перебираться на Кавказские Минеральные Воды – а это традиционное место отдыха – через 2-3 пересадки крайне неудобно, отметил глава региона Вячеслав Гладков. - И, во-вторых, безусловно, развитие железнодорожного и авиационного сообщений – это существенный вклад в экономику региона. Есть планы по расширению маршрутов. Предварительно на следующий год мы впервые в истории Белгородской области должны перейти на 500-тысячный пассажиропоток из нашего аэропорта. Планы есть, надеюсь, все получится».

Сеть авианаправлений Белгородская область расширит уже этим летом. С июня «Азимут» увеличивает частоту рейсов в Краснодар с двух до трех раз в неделю. Полеты будут выполняться также на лайнерах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 по вторникам, четвергам и субботам. Прибытие воздушного судна в Белгород запланировано на 16:40, вылет в Краснодар – на 17:45.

В Симферополь в летнем сезоне будут летать три перевозчика: с 29 мая по субботам полеты выполняет авиакомпания «ИрАэро», с 31 мая стартовала программа авиакомпании «Северный ветер» (по понедельникам и пятницам), «Smartavia» приступит к выполнению рейсов со 2 июня, летать Boeing 737-800 авиаперевозчика будут еженедельно по средам.

Увеличивается количество вылетов в Сочи. К уже выполняемым дважды в неделю по средам и воскресеньям рейсам авиакомпании «Северный ветер» добавятся субботние вылеты еще одного перевозчика – авиакомпания «Smartavia» с 5 июня открывает полетную программу в данном направлении.

В Санкт-Петербург с начала июня начнет выполнять рейсы авиакомпания «Северный ветер». Четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам – вылететь в северную столицу можно будет на комфортабельных самолетах Embraer-190.

Авиакомпания «Ютэйр» открывает новый рейс с 3 июня – дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, из аэропорта Белгорода можно будет вылететь в Сургут. На маршруте задействованы Boeing 737-500.