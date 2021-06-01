В Воронеже в День защиты детей около 400 ребят из многодетных и малообеспеченных семей посетили праздничные спектакли

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Международный День защиты детей под эгидой Детского фонда в регионе отмечается с 1987 года. В частности, в рамках совместной программы Воронежской областной Думы и Российского Детского фонда «Одаренные дети Воронежской области» 1 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, победители научных и творческих олимпиад, а также дети с ограниченными возможностями здоровья по традиции обычно отправлялись в Москву. В столице ребята посещали Большой театр, для них готовилась насыщенная экскурсионная программа. Но уже второй год из-за ограничений по коронавирусу путешествие в Москву приходится откладывать.

Тем не менее, взрослые постарались, чтобы нынешний День защиты детей для воронежских ребят все равно был праздничным, а Воронеж превратился в настоящую «Территорию детства».

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При поддержке депутатов Воронежской областной Думы, правительства региона и РДФ были организованы различные мероприятия для детей. В течение двух дней — 31 мая и 1 июня — юные жители региона посмотрели спектакли «Человек с детским акцентом» в Академическом театре драмы им. Кольцова и «Алиса в стране чудес» в Театре юного зрителя. Помимо самих спектаклей детям была предложена насыщенная развлекательно-познавательная программа. В частности, в ТЮЗе для них была организована викторина по сказкам.

Праздничные мероприятия посетили около 400 ребят из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детского дома, а также маленькие пациенты кардиохирургического центра, работающего на базе ВОКБ №1 — ребята успешно в прошлом перенесли сложные операции на сердце, и теперь живут полноценной жизнью.

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— Очень важно совместными усилиями представителей законодательной и исполнительной власти, педагогов и родителей формировать правильные условия для воспитания и развития детей. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере доброжелательности, внимания и сумел реализовать свою мечту, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. — Нам очень важно создать те условия, которые помогут каждому ребенку выбрать свой путь, получить качественное образование, профессиональные знания и развивать нашу страну и Воронежскую область.

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В этот день на территории своих избирательных округов депутаты Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова, Ольга Ортина, Артём Копылов, Роман Литвинов, Роман Хабаров провели ряд мероприятий, в рамках которых поздравили детей из многодетных семей и групп риска, организовали для ребят экскурсии, посетили детские дома и интернаты.

К Международному Дню защиты детей также приурочили проведение тематической недели приемов граждан по вопросам материнства и детства, в которой принимают активное участие депутаты регионального парламента. С 31 мая по 4 июня депутаты Воронежской областной Думы пообщаются с избирателями на базе общественной приемной «Единой России». Запланированы также приемы уполномоченного по правам ребенка Воронежской области.