Погоня под Белгородом: пытаясь скрыться от полиции, нарушители перевернулись

За рулем находился житель Иркутской области, не имеющий прав. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«В Старом Осколе инспекторы ДПС задержали компанию молодых людей на угнанном автомобиле», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 26 мая около 1 часа 40 минут внимание инспекторов ДПС на одной из улиц Старого Оскола привлек автомобиль «ВАЗ 2115», водитель которого нарушил ПДД. Требование сотрудников полиции об остановке молодой человек проигнорировал. Пытаясь скрыться от преследования, он не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП никто не пострадал. В салоне транспортного средства находились четверо молодых людей, приехавших в Старый Оскол на заработки.

Полицейские установили, что ни одному из них автомобиль не принадлежит. Как выяснилось, он был угнан со двора жилого дома в микрорайоне Рудничный.

В угоне подозреваются двое молодых людей – 20-летний житель Иркутской области и 18-летний житель Валуйского городского округа. Приятели воспользовались тем, что автомобиль был не заперт, проникли в салон и запустили двигатель с помощью соединения электропроводов.

Взяв с собой двоих друзей, они планировали направиться в Воронеж, но были задержаны сотрудниками ДПС. За рулем находился житель Иркутской области, не имеющий прав.

В результате следственное управление УМВД России по г. Старому Осколу возбудило уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкции статьи - до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении водителя за управление без прав, невыполнение требования сотрудников полиции об остановке, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона составлен ряд административных материалов по ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Тем временем полицейские установили причастность пассажира - 18-летнего жителя Валуек - к совершению других преступлений.

По предварительным данным, накануне он открыто похитил у пожилого оскольчанина сумки с кошельком, деньгами в сумме 300 рублей, банковскими картами и бутылкой спиртного.

Позже злоумышленник пытался снять деньги с похищенной карты. В его отношении заведены два уголовных дела – в соответствии с ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (покушение на кражу с банковского счета).