Воронежская областная Дума согласовала включение трех проектов с объемом инвестиций почти 4,5 млрд рублей в список на господдержку

Фото: пресс-служба Воронежская областная Дума

Депутаты Воронежской областной Думы согласовали включение трех инвестиционных проектов в перечень особо значимых.

Парламентарии внесли изменения в приложение к Закону Воронежской области «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области». Решение было принято в ходе 11 заседания Воронежской областной Думы.

Фото: пресс-служба Воронежская областная Дума

– Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию и общее снижение деловой активности, в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного инвестиционного климата. Депутатский корпус утвердил включение еще трех инвестпроектов агропромышленной направленности в перечень особо значимых. Объем инвестиций в экономику региона в рамках проектов составит почти 4,5 млрд рублей. Будет создано почти 450 новых рабочих мест. Всего при областной поддержке сегодня реализуется 71 особо значимый инвестиционный проект на общую сумму 247,8 млрд рублей. По итогам прошлого года такие проекты дали региону 1400 новых рабочих мест, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Перечень особо значимых дополнен проектом по строительству современного плодохранилища, системы капельного орошения и закладки молодого сада в Острогожском районе. Срок его реализации – до 2026 года, а объем инвестиций – более 910 млн рублей. Кроме того на меры господдержки теперь может рассчитывать инвестпроект по строительству молочного комплекса на 2200 дойных коров в Верхнемамонском районе со сроком реализации до 2030 года и объемом инвестиций 1,4 млрд рублей. В Бобровском районе также к 2030 году появится новый сыродельный завод мощностью 450 тонн в сутки. Объемом инвестиций в этот проект составляет более 2 млрд рублей.

На сегодняшний день совместные усилия, предпринимаемые исполнительной и законодательной властью Воронежской области, позволяют региону занимать лидирующие места по объемам частных вложений в экономику.

Фото: пресс-служба Воронежская областная Дума

– В 2020 году Воронежская область по объему привлеченных инвестиций занимала третье место в Центральном федеральном округе. 258,5 млрд рублей частных средств пришло в экономику региона. Несмотря на кризисные явления, инвесторы, которые в начале прошлого года заявляли о желании реализовать новые проекты, не отказались от своих планов. Кроме того, многие региональные компании приняли решение о модернизации своих производств. В области стартовал целый ряд новых крупных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составит свыше девяти млрд рублей, появится более 1200 новых рабочих мест, – отметил вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков.

Отметим, что для стимулирования частной инвестиционной активности через систему мер региональной господдержки было выделено 1,4 млрд рублей. В 2020 году завершено создание инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск». Для этого были привлечены 960 млн рублей из Фонда развития моногородов. Разрабатываются новые меры господдержки модернизации промышленных предприятий. Около 1,2 млрд рублей в текущем году будет направлено из бюджета региона на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Центр» и индустриального парка «Масловский».