В выходные в Белгородской области будет жарко, но дождливо

Во время грозы опасно разговаривать по телефону и лучше держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В субботу, 29 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным синоптиков, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем также возможны небольшие осадки, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем прогреется от 23 до 28 градусов. В областном центре ночью 14-16 тепла, днем от 24 до 26 тепла.

На территории региона увеличивается вероятность возникновения ландшафтных пожаров в связи с повышением температуры воздуха. ГУ МЧС России по Белгородской области призывает население региона быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности - попробуйте самостоятельно потушить его.

Важно помнить о правилах безопасности и во время грозы. Сотрудники спасательного ведомства советуют жителям и гостям региона закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

О правилах безопасного поведения на водоемах спасатели напоминают и любителям рыбной ловли. Нужно помнить, что в случае приближения грозового фронта следует немедленно прекратить рыбалку, отойти подальше от берега и спуститься с возвышенности в низину.

Автомобилистам сотрудники регионального МЧС советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим и избегайте резких маневров.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112", единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.