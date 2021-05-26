С начала года жители Белгородской области пополнили счета мошенников больше чем на 150 миллионов рублей

Пока одни работают над разоблачением и задержанием преступников, другие действуют на опережение и наведываются с просветительскими беседами к жителям Белгородской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За четыре месяца в Белгородской области зарегистрировали уже большее 1200 дистанционных краж и мошенничеств. Общий ущерб, причиненный жителям региона, исчисляется внушительной суммой – свыше 150 миллионов рублей. Причем, если раньше белгородцы отдавали аферистам в основном свои сбережения, то в последнее время все чаще перечисляют средства, взятые в кредит. Современные Остапы Бендеры с каждым днем совершенствуют и приумножают способы отъёма денег у населения, а со своими жертвами предпочитают в целях конспирации общаться по телефону и в сети Интернет.

ФЕЙКОВЫЕ БАНКИРЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛИ

Одна из самых распространенных на сегодняшний день схем обмана – звонки от лже-сотрудников банков. Они сообщают клиентам о зафиксированных попытках списания денег с карты или несанкционированного оформления кредита. Для защиты сбережений просят перечислить их на «безопасный» счет.

Нередко под предлогом отмены незаконных операций злоумышленники убеждают жертву взять «встречные» или «зеркальные» кредиты, а затем обналичить и перевести деньги. В ряде случаев аферисты под видом банковских работников выуживают данные карт и смс-коды. Если клиент проявляет излишнюю подозрительность, в беседу может включиться фейковый сотрудник правоохранительных органов, который предложит поучаствовать в схеме разоблачения аферистов и выполнять все указания ранее звонивших сотрудников банка – своих подельников. Чтобы окончательно развеять сомнения, преступники используют программу подмены номеров, имитируя звонки из различных учреждений и предлагая проверить телефон на официальном сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что сейчас перед правоохранителями стоит задача достучаться до каждого жителя региона.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!

Для борьбы с IT-преступлениями в полиции создали специальные подразделения. Войну с аферистами правоохранители ведут на нескольких фронтах. Пока одни работают над разоблачением и задержанием преступников, другие действуют на опережение и наведываются с просветительскими беседами к жителям Белгородской области.

Масштабный профилактический рейд недавно провели в Старом Осколе. В нем приняли участие около 200 правоохранителей, а также члены Общественного совета при УМВД. Они обошли с профилактическими беседами более 2,5 тысяч человек. Жителям городского округа вручили памятки и рассказали о схемах дистанционных краж и мошенничеств. Внимание пенсионеров обратили на проверенную временем схему обмана – «Ваш сын попал в ДТП», а также на то, что аферисты могут не только позвонить, но и прийти домой под видом соцработников, сотрудников коммунальных служб, целителей и гадалок.

В профилактическом рейде приняли участие около 200 правоохранителей, а также члены Общественного совета при УМВД.

В Белгороде полицейские организовали встречи с работниками крупных предприятий и банков. Представителей финансово-кредитных учреждений попросили быть внимательнее к клиентам, которые берут кредиты или снимают крупные суммы и предупреждать их о мошенниках.

С начала года, по данным УМВД России по Белгородской области, полицейские обошли с профилактическими беседами больше двухсот тысяч человек. За два года – свыше миллиона. В ведомстве отметили, что сейчас перед правоохранителями стоит задача достучаться до каждого жителя региона.