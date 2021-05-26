Банк «Открытие»: маловероятно, что российская валюта в ближайшее время преодолеет уровень 72,5 рублей за доллар

.

По словам аналитика, новостной фон сохраняется позитивным для рискованных активов и валют. Индекс валют развивающихся стран MSCI находится в районе максимальных значений с 2018 года около 1 740 п., в основном благодаря крепости азиатских валют на фоне слабого доллара США на мировом рынке. Доллар США пока остается самой слабой валютой большой десятки валют развитых стран: индекс доллара DXY с 17 мая по отношению к корзине валют развитых стран продолжает колебаться на уровнях 89,5-90 пунктов.

Умеренное позитивное влияние на российский валютный рынок оказала новость о санкциях со стороны США. Тот факт, что Минфин США 19 мая ввел и тут же «в национальных интересах» отказался выполнять санкции против компании-оператора «Северного потока – 2» добавляет уверенности в положительном исходе проекта. Позитивный новостной фон и налоговый период способствовали локальному усилению позиций российской валюты: укрепление к доллару было чуть более выраженным и составило 0,5%, к евро – 0,2%. Налоговый период и положительный новостной фон – назначена дата первой после избрания Дж. Байдена встречи с Президентом России – продолжат положительно влиять на рынок. Рубль в очередной раз преодолел отметку 74 рубля за доллар США и в ближайшее время, в отсутствие коррекции доллара, вероятно, продолжит движение к уровню 73-73,5 за доллар.

При этом маловероятно, что российская валюта в ближайшее время преодолеет уровень 72,5 рублей за доллар, который не может пройти с конца предыдущего года. Поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов постепенно ослабевает, а исход встречи между Байденом и Путиным остается непредсказуемым. Вероятно, некоторые рыночные игроки, поставившие на укрепление рубля с момента эскалации геополитической напряженности в начале апреля, предпочтут зафиксировать прибыль и ожидать исходов встречи.