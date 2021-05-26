Победителем сразу в трех номинациях Всероссийского конкурса стал Металлоинвест

фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК".

Металлоинвест стал победителем в трех номинациях во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания отмечена за «Лучшую практику по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения коронавирусной инфекции», «За экологическую ответственность» и «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».

Компания с первых дней пандемии выделила более 3 миллиардов рублей на защиту здоровья сотрудников и поддержку регионального здравоохранения. В 2020 году Металлоинвест направил 9,2 млрд рублей на природоохранную деятельность. Крупные инвестиционные проекты по модернизации оборудования, сокращению образования отходов и снижению выбросов были реализованы на всех комбинатах. В мае этого года опубликован Единый отчет за 2020 год, включающий в себя Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии, Единый формат отражает интегрированность принципов устойчивого развития во все бизнес-процессы Компании.

- Мы благодарим коллег за высокую оценку нашей работы, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Борьба с распространением COVID-19 на предприятиях и в регионах присутствия Компании и реализация мер по дальнейшему сокращению воздействия на окружающую среду стали для нас одними из ключевых направлений деятельности в прошедшем году.

Не менее значима для нас оценка работы по повышению качества и полноты раскрытия информации – это важная для Компании задача, мы сделали значительный шаг вперёд. В опросе заинтересованных сторон по определению содержания Отчёта приняло участие рекордное количество респондентов – более 800. Целый ряд данных, в том числе верифицированные показатели по выбросам парниковых газов, представлены впервые.