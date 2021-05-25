Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель сегмента МСБ до 166,3 миллиардов рублей

За первые три месяца этого года банк «Открытие» увеличил портфель кредитов МСБ на 10%. Фото: "КП" Архив

За первый квартал этого года ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил своим клиентам из сегмента МСБ 5,5 тысяч кредитов, что вдвое превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Сумма выданных кредитов составила 33 млрд рублей – это на 6% больше, чем годом ранее.

Кредитный портфель «Открытия» в сегменте малого и среднего бизнеса вырос за I квартал на 10%, годовой рост составил 23%. При этом совокупный портфель кредитов МСБ, выданных российскими банками, по данным регулятора вырос за январь и февраль на 4,1%. По прогнозу банка «Открытие», за I квартал рост составит 6,2%.

- Одним из драйверов роста в I квартале стало активное развитие экспресс-кредитов, оформляемых онлайн – за год объем их выдачи увеличился на 80%. Кроме того, влияние оказал рост кредитования в рамках госпрограмм, в I квартале этого года таких кредитов было выдано на 44% больше, чем за аналогичный период 2020. Их доля в выдачах составила 43%, тогда как в I квартале прошлого года находилась на уровне 32%. При этом количество клиентов, которые воспользовались кредитом по госпрограмме, выросло в 9,4 раза, - отметила Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие».

Клиенты банка также охотно пользовались лимитными продуктами – возобновляемыми кредитными линиями и овердрафтами – которые позволяют зафиксировать ставку на весь срок договора. При этом они пользуются необходимым объемом кредитных средств в рамках одобренного лимита, не переплачивая за всю сумму кредита.

- За 2020 год наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 19%. В этом году мы продолжаем внимательно следить за положением наших клиентов – предпринимателей и постоянно работаем над улучшением продуктов для них, - подчеркнула Елена Куроптева.