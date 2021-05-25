В Белгородской области 62 выпускника вузов и ссузов получили работу в Белгородэнерго

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В прошлом году и первом квартале нынешнего на постоянную работу в «Россети Центр Белгородэнерго» принято 62 выпускника и старшекурсника вузов и ссузов, получивших образование по профилю деятельности предприятия. При этом порядка 75 % от всех трудоустроившихся составили студенты средних учебных учреждений, расположенных в районах области. Свыше 25% студентов приходят на работу в Белгородэнерго после практики.

- В качестве первого шага к построению карьеры в электроэнергетике студентам, изучающим профильные специальности, можно порекомендовать прохождение практики в одном из структурных подразделений Белгородэнерго, - рассказывает начальник управления персоналом филиала Татьяна Татукова. - В 2020-2021 гг. производственную и преддипломную практику в Белгородэнерго прошли 116 студентов вузов и ссузов области. Они получили возможность узнать отрасль изнутри, познакомиться с реальными технологическими процессами и, наконец, проявить себя. Некоторые хорошо зарекомендовавшие себя практиканты сразу были приняты на работу в компанию.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Главным поставщиком квалифицированных кадров для филиала остается Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова, с которым филиал сотрудничает уже много лет. В прошлом и начале нынешнего года в Белгородэнерго трудоустроились 15 выпускников вуза.

Также ежегодно пополняют ряды энергетиков выпускники Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина, Белгородского индустриального колледжа, Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС», Валуйского индустриального техникума, Новооскольского колледжа, Белгородского машиностроительного техникума, Белгородского строительного колледжа, Бирючанского техникума, Ракитянского агротехнологического техникума Ровеньского политехнического техникума, Яковлевского политехнического техникума.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С рядом образовательных учреждений, в числе которых БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородский индустриальный колледж, Валуйский индустриальный техникум, у филиала подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве, предусматривающие подготовку специалистов, отвечающих потребностям электросетевого комплекса, реализацию программ по переподготовке и повышению квалификации работников, направлению студентов на производственную и преддипломную практику, участию представителей Белгородэнерго в работе государственных экзаменационных комиссий и итоговой аттестации.

- Белгородэнерго заинтересовано в квалифицированных кадрах, поэтому компания создает массу возможностей для студентов-энергетиков заявить о себе, - поясняет Татьяна Татукова. - Организуется работа студенческих отрядов на объектах электросетевого комплекса, все виды практик. В Белгородэнерго за пять лет через стройотряды прошли более 50 молодых специалистов, многие затем были приняты на работу. Кроме этого, студенты привлекаются к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, вовлекаются в молодежные проекты. Лучшие из лучших становятся участниками Международного молодежного энергетического форума, Молодежного дня «Российской энергетической недели», Всероссийского конкурса в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв». Сегодня в энергетику приходят инновации, поэтому персонал должен постоянно повышать уровень знаний, чтобы затем успешно применять их в работе.