«Новые люди» предлагают учить предпринимательству в белгородских школах

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Опрос был проведен по заказу партии в апреле 2021 года. В исследовании приняли участие 1600 человек. Все опрошенные - граждане РФ в возрасте от 12 до 60 лет.

Как было установлено, 60% участников исследования хотели бы стать предпринимателями. 62% родителей желают, чтобы их дети занялись бизнесом. По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, основными причинами, по которым россиян манит к себе идея заниматься предпринимательством, являются связываемые с положением бизнесмена независимость, высокий доход и возможности для самореализации.

От идеи начать свой бизнес наших соотечественников отпугивают три фактора: не самое благополучное состояние российской экономики, политика властей в отношении малого и среднего бизнеса и административные барьеры.

82% участников опроса убеждены в том, что школа не готовит детей к самостоятельной жизни.

Как считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаева, новый курс в экономике России должен выстраиваться на фундаменте предпринимательской энергии молодых людей. Для этого умение организовать свой бизнес и управлять им должно стать одним из ключевых навыков любого современного человека. Умение создать свое дело должно стать такой же неотъемлемой частью образования, как базовая грамотность и базовая арифметика.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик - государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», - указал Алексей Нечаев.

82% участников опроса убеждены в том, что школа не готовит детей к самостоятельной жизни.

Партия «Новые люди» не просто предлагает изменить подход к обучению школьников. Фонд «Капитаны», основанный Алексеем Нечаевым, запустил программу обучения предпринимательству, которая уже в течение многих лет работает в Москве и 12 иных регионах. По словам Ивана Моручкова - заместителя декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова и руководителя сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела», ее готовы распространить на всю Россию.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями», - заявил Иван Моручков.

Для Белгородской области развитие молодежного предпринимательства может стать «лекарством» от проблемы высокой безработицы среди юношей и девушек. В 2018 году каждый третий житель Белогорья, безуспешно бегавший по собеседованиям, относился к возрастной группе до 30 лет. Сравните цифры. Доля молодых людей в населении Белогорья – всего 15% «с копейками». Среди трудоустроенных на «подрастающее поколение» приходится около 18%. К 2020 году властям удалось сгладить ситуацию. Доля молодых безработных упала до 24%. Но остается вопрос: как на это повлиял трехкратный рост общего числа безработных в регионе? Хуже всего приходится юношам и девушка в возрасте от 20 до 24 лет. В 2018 – 2019 годах к этой группе относились от 16 до 22% белгородцев, обивавших пороги работодателей.

Запуск центров молодежного предпринимательства облегчает то, что образовательная программа «Капитаны» уже действует в Белгородском государственном университете. Она стала «окном возможностей» и для ее нынешнего руководителя – Артемия Долгополова.

«В 11-м классе я занялся торговлей окнами, и понял, что университет – это просто продолжение школы, и пребывание в его стенах не даст мне ничего нового» – вспоминает он. – «По счастливому стечению обстоятельств, я наткнулся в «Инстаграме» на рекламу факультета бизнеса «Капитаны». Мои первые проекты были довольно мелкими. Было страшно думать о чем-то большом. Особенно пугали перспективы, связанные с получением больших кредитов. Я думал строить свой бизнес только за счет собственных средств. Параллельно с этим я занимался наставнической деятельностью, работая с юными предпринимателями из 10-х – 11-х классов. И к четвертому курсу наконец созрел: вместе с моей однокурсницей взял заём и открыл коммерческий коворкинг в Белгороде. Он стал стартапом: таких мест в Белгороде больше нет».

, 60% участников исследования хотели бы стать предпринимателями

Основатель белгородской кофейной компании «Калипсо» Никита Редкокашин также выступил в поддержку создания в школах классов предпринимательства. Как подчеркнул бизнесмен, это принесет пользу каждому ученику, способствуя распространению финансовой грамотности.

«Я всегда считал, что в школах должны вести уроки финансовой грамотности. Соответствующие навыки должны прививать и в семье» – поделился Редкокашин. – «Но у нас в стране рынок еще достаточно молод, и родители часто не могут объяснить ребенку даже азы финансовой грамотности. Классы предпринимательства позволят решить, в том числе, и эту задачу. Поэтому я считаю инициативу по их созданию отличной идеей».