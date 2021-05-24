Банк «Открытие»: Лев Яшин – самый любимый футболист россиян

48% опрошенных сказали, что у них нет любимого российского футболиста из тех, кто играет сейчас.

Накануне стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу Банк «Открытие» провел опрос, результаты которого оказались довольно интересными. Больше половины россиян надеются, что наша команда выйдет из группы в плей-офф, а 7% верят в то, что наша сборная выиграет чемпионат Европы.

Россия по-прежнему оправдывает статус не слишком футбольной страны. 50% опрошенных не планируют смотреть матчи чемпионата Европы. Весь турнир собираются посмотреть 36% россиян. 9% намерены смотреть лишь те матчи, которые состоятся в Санкт-Петербурге. 4% постараются попасть на стадион.

Для сравнения, трансляции проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу смотрели 45% россиян (и 55% жителей Московского региона), а 6% удалось тогда попасть на стадионы и посмотреть матчи «живьем».

Россияне в целом довольно оптимистично смотрят на турнирные перспективы нашей сборной. Возможно, сказалось неожиданно успешное выступление команды под руководством Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала, уступив там будущему финалисту - сборной Хорватии. На сей раз, по мнению четверти опрошенных, наша команда выйдет из группы с Бельгией (сильнейшей сборной мира по текущему рейтингу ФИФА), Данией и Финляндией, но проиграет в 1/8 финала. 26% полагают, что сборной удастся повторить результат чемпионата мира-2018 и дойти до четвертьфинала. 12% видят сборную России в полуфинале, 10% - в финале. 7% россиян надеются, что наша сборная выиграет чемпионат Европы (сборной СССР это удалось однажды - 61 год назад).

Любимым футболистом всех времен россияне чаще всего называют легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина (16%). Второе место в этом рейтинге занял Криштиану Роналду (11%). Третье место с 9% голосов поделили две аргентинские легенды футбола разных лет - Лионель Месси и Диего Марадона. За ними расположились «король футбола» Пеле и другая бразильская суперзвезда - Роналдо (по 6%).

Из действующих российских футболистов самый популярный - капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба (18%). За ним идут лучший российский вратарь последних двух десятилетий Игорь Акинфеев (15%, причем в Москве и Московской области он стал лидером с 21% голосов), а также полузащитник Александр Головин и защитник Юрий Жирков (по 4%). При этом 48% опрошенных сказали, что у них нет любимого российского футболиста из тех, кто играет сейчас.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 12-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.