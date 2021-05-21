Где и когда в Белгороде состоится ЕГЭ-2021?

ЕГЭ по выбору пройдет по десяти предметам. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Участниками предстоящего ЕГЭ в Белгороде станут 1846 выпускников общеобразовательных учреждений это года и 279 выпускников прошлых лет», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Основная волна сдачи ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период – с 12 по 17 июля.

Выпускники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, получат аттестаты на основе результатов государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.

ЕГЭ по выбору пройдет по десяти предметам: математике, физике, химии, биологии, истории, географии, обществознанию, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, китайский, испанский).

Для проведения ЕГЭ организованы семь пунктов на базе школ №№ 3, 10, 35, 39, 46, 48, Центра образования № 1 и пять пунктов на дому.

Обязательным в этом году остается соблюдение противоэпидемических мер: уборка с дезинфицирующими средствами, термометрия, антисептики, рециркуляторы, маски и перчатки для педагогов.

В Белгороде работает горячая линия по всем вопросам, связанным с государственной итоговой аттестацией: (4722) 380–693.

СПРАВКА «КП»

Расписание единого государственного экзамена в 2021 году:

31 мая – география, литература, химия;

3 и 4 июня – русский язык;

7 июня – математика профильного уровня;

11 июня – история, физика;

15 июня – обществознание;

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) письменно, биология;

21 и 22 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (устно);

24 и 25 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

28, 29 июня и 2 июля – резервные дни.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00.