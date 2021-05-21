Где и когда в Белгороде состоится ЕГЭ-2021?

ЕГЭ по выбору пройдет по десяти предметам.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
«Участниками предстоящего ЕГЭ в Белгороде станут 1846 выпускников общеобразовательных учреждений это года и 279 выпускников прошлых лет», - сообщает пресс-служба городской администрации.
Основная волна сдачи ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период – с 12 по 17 июля.
Выпускники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, получат аттестаты на основе результатов государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.
ЕГЭ по выбору пройдет по десяти предметам: математике, физике, химии, биологии, истории, географии, обществознанию, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, китайский, испанский).
Для проведения ЕГЭ организованы семь пунктов на базе школ №№ 3, 10, 35, 39, 46, 48, Центра образования № 1 и пять пунктов на дому.
Обязательным в этом году остается соблюдение противоэпидемических мер: уборка с дезинфицирующими средствами, термометрия, антисептики, рециркуляторы, маски и перчатки для педагогов.
В Белгороде работает горячая линия по всем вопросам, связанным с государственной итоговой аттестацией: (4722) 380–693.
СПРАВКА «КП»
Расписание единого государственного экзамена в 2021 году:
31 мая – география, литература, химия;
3 и 4 июня – русский язык;
7 июня – математика профильного уровня;
11 июня – история, физика;
15 июня – обществознание;
18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) письменно, биология;
21 и 22 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (устно);
24 и 25 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
28, 29 июня и 2 июля – резервные дни.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00.