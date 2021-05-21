Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной камерой SberBoxTop

.

Поскольку, как и во всех умных устройствах от Сбера, в SberBoxTop «живут» виртуальные ассистенты Салют, он станет отличным помощником во многих бытовых вопросах. При этом SberBoxTop объединяет в себе преимущества других устройств от Sber — ТВ-приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal, выводя возможности домашних smart-устройств и взаимодействия с ними на качественно новый уровень.

Незаменимый помощник, верный друг и личный тренер

SberBoxTop может работать не только как обычная медиаприставка, но и как умная колонка в no-screen режиме, то есть при выключенном телевизоре. Ассистенты Салют ответят на любой вопрос, поддержат разговор, расскажут прогноз погоды и курсы валют, включат музыку, таймер, а также с их помощью можно управлять умным домом. SberBoxTop и сам является устройством умного дома, а ещёможет обучаться командам для управления вашим ТВ.

Семейство ассистентов также придёт на помощь, если нужно сделать запись в салон красоты или поликлинику благодаря консьерж-сервису «Дуэт».

Одним из ключевых преимуществ нового девайса является мультимодальность— возможность управлять гаджетом и взаимодействовать с ним разными способами: с помощью пульта, который входит в комплект, голосом и жестами. Что касается управления голосом, на девайсе реализованы так называемые near-field (общение с девайсом через пульт) и far-field (свободное общение с девайсом на расстоянии) модели, последняя из которых позволяет управлять устройством, общаться с голосовыми ассистентами из любой точки комнаты.

Управление жестами даёт возможностьставить лайки, начинать или останавливать воспроизведение и вызывать виртуального ассистента без слов.Помимо этого со SberBoxTop можно совершать звонки по видео, общаться с друзьями, родственниками или коллегами на большом экране. Благодаря AI-камере с умным фокусом говорящего будет хорошо видно из любой точки помещения. Звонки работают на базе сервисов Telegram и JazzbySber — новой разработки Сбера, которая позволяет всем желающим создавать и проводить видеовстречи до 100 человек без ограничения по времени с возможностью синхронного прослушивания музыки и просмотра видео в интернете.

AI-камера также делает возможными тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она считывает положение тела и позволяет отслеживать правильность выполнения упражнений, а также прогресс в режиме реального времени на большом экране. Такая тренировка сопоставима с занятиями с персональным тренером, что особенно важно в видах спорта, в которых имеет большое значение положение тела.

Так, в приложении WellBell пользователь выбирает видеотренировку из предложенных записей, либо участвует в лайфстримах с тренерами. В тренировках есть соревновательный элемент —составляются рейтинги по интенсивности тренировки и количеству сожженных калорий.

А Zenia — первое приложение для йоги с виртуальным ассистентом предложит интерактивные занятия для всех уровней подготовки, проконтролирует правильность асан и даст подсказку, если что-то не получается.

Безграничные возможности для игры

SberBoxTop вместе с игровым сервисом SberPlay открывает доступ к играм самых известных студий: современные игры с требовательной графикой запускаются на удалённых серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш SberBoxTop, в качестве контроллера можно использовать телефон. В SberPlay есть также возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем.

А вместе с игрой BeatDancer, специально разработанной для устройств Sber, можно превратить свою гостиную в настоящий танцпол с дополненной реальностью.При этом, чтобы устроить дэнс-баттл, не нужны контроллеры, умная камера считывает положение игрока и выводит изображение на экран. Устроить настоящие танцевальные соревнования с друзьями можно в новом режиме «Турнир».

Новый взгляд на домашние развлечения

SberBoxTop превращает ваш ТВ в большой смарт-дисплей, обладая и всеми преимуществами классической ТВ-приставки.Смотреть фильмы можно через мультимедийный сервис Okko, также медиацентр предоставляет доступ к 240+ телеканалам через сервис «Смотрёшка».Послушать музыку можно в СберЗвуке, а каталог игр и приложений, доступных на устройствах от Сбера, постоянно продолжает расширяться. SberBoxTop позволяет даже заказать продукты2, не отрываясь от экрана, а при просмотре фильмов с функцией видеошопинга—купить вещи как на героях фильма в онлайн-магазинах партнёров или билеты авиакомпании S7 Airlines(сервис даже сам определит локацию, где происходит действие фильма, и предложит туда отправиться).

Для использования SberBoxTop нужен лишь телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Компактный размер (178 х 66 х 25,6 мм) и вес всего 300 граммов позволяют взять приставку с собой куда угодно — в отпуск, в поездку, на дачу — и чувствовать себя как дома с любимыми сервисами на большом экране.

Для самых маленьких пользователей

SberBoxTop — это устройство для всей семьи, которое поможет родителям вместе с детьми погрузиться в мир волшебных сказок с дополненной реальностью, примерить костюмы и маски героев популярных детских историй и стать участниками настоящего интерактивного AR-спектакля прямо на большом экране.

SberBoxTop дружелюбен и безопасен для своих самых маленьких пользователей: на устройстве доступен «Детский режим», который блокирует весь «взрослый» контент и платежи.

Приватность на первом месте

Если пользователь не хочет, чтобы устройство реагировало на его жесты, и ему не нужно видео во время звонка, достаточно закрыть объектив механической шторкой —датчик отключит камеру на системном уровне.А если не нужен микрофон, можно отключить его нажатием кнопки mute, которая обесточит его на физическом уровне.

Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» ПАО Сбербанк:

«За десятки лет существования ТВ его функции практически не менялись, и даже подключение к интернету не добавило ему принципиально новых возможностей. Поэтому SberBoxTop—это совершенно уникальный девайс:он умеет всё то же, что и обычная ТВ-приставка, но с принципиально важным отличием —с выводом на большой экран, добавляя к телевизору камеру, микрофоны и большую вычислительную мощность, превращая ТВ в универсальный смарт-дисплей.Он объединил в себе лучшее от SberBox и SberPortal. Это SberBox с микрофонами и камерой или SberPortal с большим экраном! Работая над ТВ-медиацентром, мы в SberDevices стремились сделать по-настоящему центральную точку для любого дома, функциональную, удобную и отвечающую потребностям всех членов семьи.»

Об устройстве

В комплект SberBoxTop входят само устройство, пульт и батарейки, джойстики, которые помогут превратить смартфон в настоящий геймпад, адаптер питания, HDMI-кабель, инструкция и стикеры. SberBoxTop можно закрепить на телевизоре либо же расположить под ним.

Дизайн устройства создавался совместно с дизайн-хаусомNotAnotherOne, команда которого работала со SberDevices над смарт-дисплеем SberPortal, который в этом году получил три награды: две международной премии RedDotAward и IF DesignAward.

Электронная часть устройства — собственная разработка SberDevices:это та же технологическая платформа, как и на SberPortal. SberBoxTop обладает мощными процессорами CPU, GPU и NPU для нейронных сетей. Все вычисления и обработка видео, алгоритмы компьютерного зрения для узнавания лиц и определения жестов работают в самом устройстве, а видеопоток с камеры не передаётся в облако.

Цена и доступность

SberBoxTop доступен для предзаказа с 20.05.2021 на сайте https://www.sber.ru/top/ и с 21.05.2021 на mvideo.ru. Стоимость устройства составит 14 990 рублей, а те покупатели, которые сделают полностью предоплаченный предзаказ, получат в подарок подписку Okko «Оптимум» на два года.

Подробнее на сайте — https://www.sber.ru/top/.

SberDevices — компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.

Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанкОнлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.