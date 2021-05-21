Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил ввести пенсионный капитал

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в заседании круглого стола на тему «Охрана труда и окружающеи среды – системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовои деятельности». Его провели в региональном парламенте по инициативе комитета Государственной Думы РФ по труду, социальнои политике и делам ветеранов.

В работе круглого стола приняли участие депутаты комитета Госдумы, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости, а также депутаты регионального парламента, представители исполнительной власти региона, Федерации профсоюзов Липецкой области и Новолипецкого металлургического комбината.

Участники заседания обсудили обеспечение безопасности на производстве, права и обязанности работников и работодателей, инициативы по корректировке федерального трудового законодательства. Одним из вопросов повестки стал проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.

Руководитель региона выступил с рядом инициатив. В частности, Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал – для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Ещё одна инициатива касается повышения доходов работоспособного населения. Игорь Артамонов выступил с предложением за три года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.

«Все предложения у нас генерируются на основе обращения граждан, – отметил Игорь Артамонов. – Мы проанализировали ситуацию и сформулировали предложения. К сожалению, есть отрасли, что зарплата ниже средней по региону. Надо менять это на законодательном уровне».

Ещё одно предложение руководителя Липецкой области направлено на улучшение качества обслуживания населения. По мнению Игоря Артамонова, социальные выплаты люди должны получать быстро и просто, без личного обращения в соответствующие органы.

«Изменения в законодательстве частотны, и люди не всегда могут за ними следить. Денежные выплаты и льготы должны предоставляться без подачи заявлений – автоматически. Государство вложило громадные средства в цифровизацию во всех сферах. Теперь созданные базы данных должны начать работать на жителей и упрощать им жизнь», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Предложения главы администрации Липецкой области внесены в итоговый протокол заседания. Далее их рассмотрят депутаты Государственной Думы Российской Федерации.

«С точки зрения социальной политики Липецкая область на хороших позициях. Регион – генератор идей в социальной сфере, что очень высоко ценится на уровне министерства. Мы транслируем этот опыт и практики, которые нарабатывают липчане, на другие субъекты Российской Федерации», – отметил по итогам заседания первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.