В Старом Осколе прошел футбольный турнир на «Кубок Победы»

Сергей Гаврилов: Команда КПРФ участвует и побеждает!

В течение двух дней в Старом Осколе при поддержке КПРФ на стадионе спортивной школы «Спартак» проходил футбольный турнир на «Кубок Победы». Юноши 2010 и 2014 года рождения съехались со всей Белгородской области. Также участие в состязании приняли команды и из Курска и Орла. Около тридцати команд боролись за победу. Проигравших не было – ведь само участие в турнире – это уже победа. А товарищеское общение, знакомство с новыми друзьями, красивая командная игра сделали турнир настоящим спортивным праздником. Лучшие команды получили кубки и дипломы. Диплом за участие в турнире вручили и депутату Государственной Думы от КПРФ Сергею Гаврилову.

Диплом за участие в состязании вручили и Сергею Гаврилову.

Сергей Гаврилов, который выступил одним из организаторов футбольного турнира, подчеркнул:

- Первый турнир на «Кубок Победы» в Старом Осколе состоялся. Диплом участника, который мне вручили, займет теперь почетное место среди других, особо дорогих мне наград. Отмечу, что участие команд не только из Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Вейделевки, но и из Курска и Орла вывели футбольный турнир на уровень межрегиональных соревнований. Юноши 2010 и 2014 года рождения два дня соревновались в ловкости, смелости, мастерстве. И что важно – в командной игре ребята в буквальном смысле почувствовали и локоть товарища, и что значит взаимовыручка, и как важен настоящий спортивный характер, воля к победе. Отмечу, что все команды, а их участвовало в турнире около тридцати, смогли поучаствовать в соревнованиях абсолютно бесплатно, как это и было в нашем советском прошлом.

В турнире приняли участие около 30 команд.

- Особую благодарность хотел бы выразить организаторам – благотворительному фонду «Наши дети», Старооскольской федерации футбола, УФКиС Старооскольского городского округа. Белгородская команда КПРФ сделала все для того, чтобы футбольный турнир прошел на самом высоком уровне, и заложила прочный фундамент для будущих соревнований,- отметил Сергей Анатольевич. - Уверен, что в следующем году будет новый футбольный турнир на Кубок Победы, будут новые встречи, красивые игры. Так что желаю юным футболистам – новых побед!