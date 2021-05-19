На Белгородском облводоканале подвели итоги 6 месяцев реализации нацпроекта "Производительность труда"

По завершению работы экспертов РЦК в компании продолжает функционировать проектный офис, тиражирующий полученный опыт и подходы к организации труда.

Эксперты РЦК завершили работу на ГУП «Белгородский областной водоканал». По итогам 6 месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятии 17 мая состоялся день информирования, в котором приняли участие руководители, участники рабочих групп проекта и эксперты РЦК.

Внедрение инструментов бережливого производства в пилотном потоке «Оптимизация процесса ввода/вывода насосных агрегатов скважин в цикле водоснабжения населения Белгородской области» позволили достичь следующих результатов: время протекания процесса снижено на 15%, выработка выросла на 12%, объем незавершенного производства сократился на 11%. Удалось также внедрить системы по подаче предложений по улучшениям, адаптации и наставничеству, построить дерево целей предприятия, внедрить систему эффективных инфоцентров.

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Дальше предприятие будет внедрять инструменты бережливого производства в соответствии с трехлетним планом на других производственных участках.

- Спустя полгода участия в Национальном проекте «Производительность труда» мы приобрели технологию и инструменты работы, которые позволяют нам ускорить темпы развития нашего предприятия и сделать достижение целей управляемым процессом. Эксперты РЦК предоставили нам возможность обучиться и внедрить инструменты бережливого производства, выявить скрытые производственные резервы. Сегодня мы с вами подошли к важной вехе, с которой начнется наша самостоятельная работа на протяжении 2,5 лет по внедрению инструментов бережливого производства, повышению производительности труда и непрерывным улучшениям на всем предприятии, - отметил Генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Сергей Тараканов.

По завершению работы экспертов РЦК в компании продолжает функционировать проектный офис, тиражирующий полученный опыт и подходы к организации труда.

Более подробную информацию о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на портале http://производительность.рф/.

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