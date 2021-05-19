В Белгородской области за воровство электроэнергии предприниматели заплатили 3,5 миллиона рублей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом квартале текущего года сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» выявили на территории облпсти 23 факта бездоговорного и 41 случай безучетного потребления электроэнергии общим объемом 1,2 млн кВтч. Размер нанесенного ущерба превысил 3 млн рублей.

Нарушения режима потребления электроэнергии как со стороны физических, так и юридических лиц выявляются путем анализа динамики отпуска в сеть и потребления электроэнергии в разрезе каждого потребителя. Значительное расхождение в объемах является тревожным сигналом и поводом для проведения проверки.

Типичный факт хищения электроэнергии обнаружен на территории г. Белгорода. Частное предприятие долгое время потребляло электроэнергию в безучетном порядке, используя «хитрые приборы» для искажения фактического энергопотребления. Предприниматели вмешивались в систему учета, не оставляя следов и прямых доказательств.

В результате последовательных проверок приборов и состояния схем учета, проведенных специалистами Белгородэнерго в присутствии нарушителей, в силовых цепях одного из электросчетчиков обнаружилось несоответствие потребляемой мощности. Это стало поводом для изъятия прибора учета и направления его на завод-изготовитель для дополнительного исследования.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Подозрения энергетиков подтвердились: заводские эксперты обнаружили следы механического воздействия на пломбы госповерителя и вмешательство в конструкцию электронного модуля путем установки неизвестного электронного устройства. Решением Свердловского районного суда по иску сбытовой компании с нарушителя взыскан 1,2 млн руб. Судебный акт вступил в силу, несмотря на затягивание судебного процесса и создание препятствий энергетикам.

Результат проверки другого счетчика также оказался неутешительным. Специалисты обнаружили несоответствия измерений мощности и сопротивления прибора учета заводским параметрам, что наглядно свидетельствует о хищении электроэнергии. Объем иска по факту неучтенного потребления составил 2,3 млн рублей, в настоящее время денежные средства уплачены.

- Несмотря на разнообразные ухищрения недобросовестных потребителей, рано или поздно филиалу удается призвать их к ответственности, - рассказывает заместитель начальника Белгородских электрических сетей по реализации услуг Максим Сорокин, - Среди физических и юридических лиц часто встречаются факты вскрытия или повреждения пломб, установки магнитов, несанкционированного вмешательства в работу счетного механизма. Все это служит прямым доказательством безучетного потребления и обнаруживается так же путем сравнения объемов отпущенной и потребленной электроэнергии.

Белгородэнерго напоминает, что безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии согласно статье 7.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За повторное незаконное подключение с 2019 года штраф увеличен почти вдвое. За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет. Кроме этого, несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учёта может угрожать жизни и здоровью людей. Из-за скрытой проводки, врезок в схему электроснабжения нередко возникают короткие замыкания и пожары, а качество электроэнергии снижается.