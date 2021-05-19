«Открытие» подводит квартальные итоги инвестиционного бизнеса

2020 год ознаменовался для группы хорошими цифрами, нынешний – еще лучшими.

ООО «Управляющая компания «Открытие» по итогам первого квартала 2021 года превзошла результаты прошлого года, нарастив активы в портфелях паевых инвестиционных фондов и доверительном управлении. Совокупные активы физических и юридических лиц под управлением УК «Открытие» на 31.03.2021 превысили 324 миллиарда рублей, что на 59,22% больше, чем годом ранее. Совокупное количество клиентов – физических лиц УК «Открытие» на 31 марта 2021 года почти на 25% больше, чем годом ранее.

Объем средств клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК «Открытие» показал прирост 228,97%. Количество клиентов физических лиц, разместивших средства в ПИФы под управлением компании, увеличилось на 139,23%. Также в течение года был создан БПИФ «Открытие – Всепогодный», объём активов которого составляет 253,31 млн рублей.

Существенно вырос и сегмент закрытых паевых инвестиционных фондов – в прошлом году их было два, а сейчас 7.

Несмотря на рекордные показатели первого квартала 2020 года, за аналогичный период в этом году АО «Открытие Брокер» привлек на 23% больше новых клиентов. По итогам 2020-го портфель активов его клиентов вырос до максимального значения за всю историю компании. Показатель на 76% превосходит результаты 2019 года.

На этом фоне, несмотря на эффект высокой базы, в первом квартале 2021 года компания улучшила бизнес-показатели – с января по март клиентами «Открытие Брокер» стали на 23% больше новых клиентов, чем в прошлом году. Количество активных клиентов также выросло на 23%. В результате темпы роста клиентского портфеля за первые три месяца 2021 года были на 9% выше, чем на конец 2020 года, и на 63% выше, чем за первый квартал прошлого года.

По сравнению с I кварталом 2020 года, на срочном рынке Московской биржи количество активных клиентов выросло на 7%, а объем сделок на 15%. На фондовом и валютном рынках отмечен рост числа клиентов со сделками на 21% и на 41% соответственно. Продолжается активный рост интереса клиентов к иностранным акциям – количество сделок на Санкт-Петербургской бирже выросло в 3 раза, а объем сделок – в 5,6 раза.

Активно растет число участников программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O.InveStore!». За первый квартал 2021 года + 14%, что в итоге превысило 30 000 человек.

- Сильные квартальные показатели – не предел нашего потенциала. Рост количества клиентов – один из главных показателей для инвестиционного бизнеса группы банка «Открытие», поскольку во главу угла мы ставим доверие клиентов-инвесторов. Мы видим свои стратегические преимущества, в том числе в обеспечении качественного аналитического сервиса – так, по итогам прошлого года более 90% наших рекомендаций принесли инвесторам прибыль. Это отличный показатель, который формирует имидж компании как надежного партнера для инвесторов. Финансовый рынок высококонкурентен, и сохранить поступательную динамику возможно только за счет повышения качества обслуживания и предложения новых продуктов и услуг в различных сегментах – именно на этом мы акцентируем внимание в своей дальнейшей работе, – говорит Председатель Совета директоров «Открытие Брокер» Константин Церазов.