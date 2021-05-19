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Общество19 мая 2021 12:35

«Работа в такси напоминает рыбалку»: как зарабатывают таксисты Белгорода

Беседуем с руководителем таксопарка о том, кто сегодня идет работать водителем и их доходах
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Среди российских городов средней величины Белгород — один из образцово-показательных примеров. Реконструкции улиц по канонам современной урбанистики, удобные тротуары и выделенные полосы для автобусов. Транспортная концепция мегаполиса невозможна без такси в повседневных поездках горожан. Все места, куда не довезет автобус — охватывает такси. К тому же сегодня машина приезжает за пару минут, а для заказа не нужно звонить диспетчеру — достаточно пару жестов по экрану смартфона.

О частных перевозках говорим с директором парка «Таксовик» Алексеем Картузовым.

КУДА ИСЧЕЗЛИ НЕЛЕГАЛЫ

Десять лет назад в Белгороде ввели лицензии для водителей, стали исчезать нелегальные таксисты и сегодня «бомбил» еще нужно поискать.

— Сам долгие годы был таксистом, — рассказывает Алексей Картузов. — Потом помогал водителям правильно оформлять документы. Четыре года назад в Белгород пришел Яндекс.Такси. Решил попробовать новый бизнес. Создал таксопарк, стали партнером Яндекса в Белгороде. Вроде крупная компания и все должно быть на потоке. Оказалось, что там работают отзывчивые люди. Их модель, что все должно быть легально, совпала с нашими тенденциями. Так что без лицензии невозможно работать через агрегатор.

Интересуемся, кто сегодня идет в такси.

— Много вчерашних студентов. Пока в поисках работы по специальности, подрабатывают в такси. Есть пенсионеры, бывшие бизнесмены, строители, врачи — кого только не встретишь! Работа тяжелая, прежде всего психологически. Но главное — здесь можно зарабатывать. В некоторых таксопарках работают водители с инвалидностью. Например, нарушениями слуха. Хорошо, что у них есть возможность не отставать в доходе от других.

Чтобы получить лицензию такси в Белгороде, машина должна быть серого, белого, желтого или синего цвета. Если у водителя другое покрытие кузова, он берет машину в аренду у парка.

— Многие таксисты покупают целенаправленно машину для работы: нужного цвета и с экономичным расходом топлива. Доход это позволяет, — делится Алексей Картузов.

Сейчас в Белгороде три тарифа такси. Зарабатывать можно в «Экономе», «Комфорте» и «Детском». Про последний тариф водителям не стоит забывать, так как это большой пул заказов. Всего-то нужно установить детское кресло и пройти инструктаж.

— Тариф «Комфорт» пока только развивается. Лучше идет «Доставка» и «Курьер». Эти услуги сейчас тоже можно заказать в Яндекс.Такси. За заказы берутся те же таксисты. Или водители у которых нет лицензии пассажирских перевозок. Например, машина не подходит. Но они могут спокойно выполнять доставку и неплохо зарабатывать. Потому что даже по сравнению с тарифом «Эконом», ставка там выше,рассказывает руководитель таксопарка.

КАК ИМЕТЬ ПРИЛИЧНЫЙ ДОХОД

Разговор коснулся доходов водителей.

— Если к работе относится серьезно, уделять ей не час в день, а проводить на линии полную рабочую смену, можно неплохо зарабатывать. Советую водителям, которые хотят приличный доход, выходить на линию до вечернего и утреннего часа пик. Тогда соберете больше заказов и они стоят дороже.

Собеседник сравнивает работу в такси с рыбалкой.

— Можно за два заказа заработать 2000 рублей, а можно ту же сумму за 20 поездок. Иногда пассажиры сочувствуют водителям, что проехали за 100 рублей на дальнее расстояние. На самом деле у Яндекс.Такси есть гарантия минимального заработка водителей. Сейчас это 6350 рублей. Когда таксист выходит на линию, приложение сообщает: сегодня можно сделать, условно говоря, 40 заказов. Если за эти заказы водитель не получил 6350 рублей от пассажиров, то остальное доплатит агрегатор,объясняет руководитель.

Директор таксопарка говорит, что их водители зарабатывают от 50 000 рублей в месяц. Но есть нюанс, который как вредит, так и помогает зарабатывать.

— Это свободный график. Кто-то может поленится и не заработать. Другой выйдет на линию и соберет все заказы. Я видел приложения наших ребят. Там выручка 100 — 120 тысяч рублей в месяц может быть. Конечно, с этих денег кому-то нужно заплатить аренду, ремонт машины, топливо.

ЧТО О СВОИХ ЗАРАБОТКАХ РАССКАЗЫВАЮТ САМИ ВОДИТЕЛИ

Руководитель озвучил, что таксисты в Белгороде зарабатывают 50 — 120 тысяч рублей. И нижняя, и верхняя планки дохода по меркам нашего региона выглядят солидно. Давайте проверим эту информацию — узнаем у самих водителей.

Во время одной из поездок на такси наш корреспондент познакомился с общительным водителем. Рассказал, что тоже хочет попробовать себя в этой сфере. Мы долго говорили о нюансах работы и водитель полностью подтвердил рассказал директора таксопарка со своей стороны.

После поездки обменялись номерами, таксист добавил нас в один из профессиональных чатов водителей в мессенджерах — чтобы лучше представлять специфику будущей работы.

В сообщениях от начала мая мы нашли обсуждение доходов. Таксисты делились скриншотами своего приложения. Мы скроем их фамилии, фото и опубликуем.

Первый скриншот от Максима. Около 22,5 тысяч рублей за неделю с 26 апреля по 2 мая. Как видим по диаграмме на майские праздники мужчина заработал в разы больше. В один из дней доход составил 6,8 тысяч рублей.

А это его же доход по итогам апреля — 93,8 тысяч рублей. Все суммы уже после вычета комиссий.

Еще один участник чата Георгий. С 19 по 25 апреля более 35 тысяч рублей. В эту неделю белгородец поработал ударно. За пятницу и субботу — очевидно, водитель задержался на линии, чтобы брать ночные заказы (смотрите пятый и шестой столбик), получается более 8000 рублей.

Еще один кадр от Георгия — по итогам апреля 158 тысяч рублей. Из них около 30 тысяч рублей молодой человек отдаст за аренду и бензин. Остальное — его чистый доход.

БИЗНЕС-ПРЕСС