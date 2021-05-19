«Работа в такси напоминает рыбалку»: как зарабатывают таксисты Белгорода

Среди российских городов средней величины Белгород — один из образцово-показательных примеров. Реконструкции улиц по канонам современной урбанистики, удобные тротуары и выделенные полосы для автобусов. Транспортная концепция мегаполиса невозможна без такси в повседневных поездках горожан. Все места, куда не довезет автобус — охватывает такси. К тому же сегодня машина приезжает за пару минут, а для заказа не нужно звонить диспетчеру — достаточно пару жестов по экрану смартфона.

О частных перевозках говорим с директором парка «Таксовик» Алексеем Картузовым.

КУДА ИСЧЕЗЛИ НЕЛЕГАЛЫ

Десять лет назад в Белгороде ввели лицензии для водителей, стали исчезать нелегальные таксисты и сегодня «бомбил» еще нужно поискать.

— Сам долгие годы был таксистом, — рассказывает Алексей Картузов. — Потом помогал водителям правильно оформлять документы. Четыре года назад в Белгород пришел Яндекс.Такси. Решил попробовать новый бизнес. Создал таксопарк, стали партнером Яндекса в Белгороде. Вроде крупная компания и все должно быть на потоке. Оказалось, что там работают отзывчивые люди. Их модель, что все должно быть легально, совпала с нашими тенденциями. Так что без лицензии невозможно работать через агрегатор.

Интересуемся, кто сегодня идет в такси.

— Много вчерашних студентов. Пока в поисках работы по специальности, подрабатывают в такси. Есть пенсионеры, бывшие бизнесмены, строители, врачи — кого только не встретишь! Работа тяжелая, прежде всего психологически. Но главное — здесь можно зарабатывать. В некоторых таксопарках работают водители с инвалидностью. Например, нарушениями слуха. Хорошо, что у них есть возможность не отставать в доходе от других.

Чтобы получить лицензию такси в Белгороде, машина должна быть серого, белого, желтого или синего цвета. Если у водителя другое покрытие кузова, он берет машину в аренду у парка.

— Многие таксисты покупают целенаправленно машину для работы: нужного цвета и с экономичным расходом топлива. Доход это позволяет, — делится Алексей Картузов.

Сейчас в Белгороде три тарифа такси. Зарабатывать можно в «Экономе», «Комфорте» и «Детском». Про последний тариф водителям не стоит забывать, так как это большой пул заказов. Всего-то нужно установить детское кресло и пройти инструктаж.

— Тариф «Комфорт» пока только развивается. Лучше идет «Доставка» и «Курьер». Эти услуги сейчас тоже можно заказать в Яндекс.Такси. За заказы берутся те же таксисты. Или водители у которых нет лицензии пассажирских перевозок. Например, машина не подходит. Но они могут спокойно выполнять доставку и неплохо зарабатывать. Потому что даже по сравнению с тарифом «Эконом», ставка там выше, — рассказывает руководитель таксопарка.

КАК ИМЕТЬ ПРИЛИЧНЫЙ ДОХОД

Разговор коснулся доходов водителей.

— Если к работе относится серьезно, уделять ей не час в день, а проводить на линии полную рабочую смену, можно неплохо зарабатывать. Советую водителям, которые хотят приличный доход, выходить на линию до вечернего и утреннего часа пик. Тогда соберете больше заказов и они стоят дороже.

Собеседник сравнивает работу в такси с рыбалкой.

— Можно за два заказа заработать 2000 рублей, а можно ту же сумму за 20 поездок. Иногда пассажиры сочувствуют водителям, что проехали за 100 рублей на дальнее расстояние. На самом деле у Яндекс.Такси есть гарантия минимального заработка водителей. Сейчас это 6350 рублей. Когда таксист выходит на линию, приложение сообщает: сегодня можно сделать, условно говоря, 40 заказов. Если за эти заказы водитель не получил 6350 рублей от пассажиров, то остальное доплатит агрегатор, — объясняет руководитель.

Директор таксопарка говорит, что их водители зарабатывают от 50 000 рублей в месяц. Но есть нюанс, который как вредит, так и помогает зарабатывать.

— Это свободный график. Кто-то может поленится и не заработать. Другой выйдет на линию и соберет все заказы. Я видел приложения наших ребят. Там выручка 100 — 120 тысяч рублей в месяц может быть. Конечно, с этих денег кому-то нужно заплатить аренду, ремонт машины, топливо.

ЧТО О СВОИХ ЗАРАБОТКАХ РАССКАЗЫВАЮТ САМИ ВОДИТЕЛИ

Руководитель озвучил, что таксисты в Белгороде зарабатывают 50 — 120 тысяч рублей. И нижняя, и верхняя планки дохода по меркам нашего региона выглядят солидно. Давайте проверим эту информацию — узнаем у самих водителей.

Во время одной из поездок на такси наш корреспондент познакомился с общительным водителем. Рассказал, что тоже хочет попробовать себя в этой сфере. Мы долго говорили о нюансах работы и водитель полностью подтвердил рассказал директора таксопарка со своей стороны.

После поездки обменялись номерами, таксист добавил нас в один из профессиональных чатов водителей в мессенджерах — чтобы лучше представлять специфику будущей работы.

В сообщениях от начала мая мы нашли обсуждение доходов. Таксисты делились скриншотами своего приложения. Мы скроем их фамилии, фото и опубликуем.

Первый скриншот от Максима. Около 22,5 тысяч рублей за неделю с 26 апреля по 2 мая. Как видим по диаграмме на майские праздники мужчина заработал в разы больше. В один из дней доход составил 6,8 тысяч рублей.

А это его же доход по итогам апреля — 93,8 тысяч рублей. Все суммы уже после вычета комиссий.

Еще один участник чата Георгий. С 19 по 25 апреля более 35 тысяч рублей. В эту неделю белгородец поработал ударно. За пятницу и субботу — очевидно, водитель задержался на линии, чтобы брать ночные заказы (смотрите пятый и шестой столбик), получается более 8000 рублей.

Еще один кадр от Георгия — по итогам апреля 158 тысяч рублей. Из них около 30 тысяч рублей молодой человек отдаст за аренду и бензин. Остальное — его чистый доход.