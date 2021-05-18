Где в Белгороде до конца мая не будет горячей воды?

Отключения продлятся до конца июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как известно, «с сегодняшнего дня в Белгороде начнут отключать горячую воду».

Работы планировалось начать с 11 мая, но сроки перенесли из-за плохой погоды.

С 18 по 30 мая без горячей воды останутся следующие дома:

ул. Скворцова д1,

ул. Демократическая д.4, 9,

ул. Комсомольская д.1, 3, 3а, 4, 18, 25, 30, 31, 31а, 33, 35/2, 35а, 37/1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а,

ул. Победы д.9/7, 11, 18, 19, 19а, 20, 36/15, 38, 40, 42, 44/2,

ул. Горького д.4, 7, 8а, 9, 11, 12, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37,

пер. Детский д.3, 4, 5,

ул. Чайковского д.1, 2, 4, 6, 8, 10/20, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24/27, 25, 26, 27, 28/44, 29, 31, 33, 35, 37,

ул. Пролетарская д.1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16а,

ул. Иноходцева д.3,

ул. Школьная д. 1, 7, 13, 14, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28,

ул. Октябрьская д. 25, 27, 29, 31,

ул. Советская д.8/14, 14, 16, 18, 22, 28, 29а, 32, 34,

ул. Ленина д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/35, 19,

ул. Мира д.2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

ул. Дзержинского д.15, 19, 36, 38, 40, 46, 48, 49, 50/21,

ул. Кирова д.1, 3, 14, 16, 17/30, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33,

ул. Белинского д.3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19,

ул. Фрунзе д.3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а.

С 18 по 31 мая без горячей воды останутся следующие дома:

ул. Щорса д.8, 10, 11, 13, 21, 23, 33, 35, 49 (подъезды 2 - 8),

ул. 5 Августа д.1, 2, 2а, 13а, 13б, 13в, 16, 17, 20а, 22, 24, 27 (корп.1, 2, 3), 29а, 29б, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (корп.1, 2, 3), 37, 38, 40, 42, 44,

ул. Костюкова д.1, 1а, 3, 4а, 9, 11, 11б, 11в, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13г, 14, 16, 16а, 20, 23, 27, 30, 32, 34, 34б, 34в, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 39, 41, 41л, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79/2,

пр. Ватутина д.1а, 2, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 9а, 11, 13, 13а,13б, 15, 19, 21, 22б, 23, 25,

ул. Мокроусова д. 3а, 9а, 19, 23,

ул. Королева д.5, 7, 7а ,9а, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,

ул. Гагарина д.7, 7а,

ул. Губкина д.1, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 15г, 15в, 15д, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 18е, 20, 22, 24 (корп.1, 2, 3), 26,

ул. Железнодорожная д.119, 121, 123, 125, 129, 129а,

ул. Кирпичная д.65б,

ул. Дегтярева д.1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 5, 14,

ул. Апанасенко д.23а, 51а, 56а,

ул. Комсомольская д.45,

пер. Харьковский д.36г,

ул. Академическая д.1, 1б, 1в, 1г, 6,

ул. Механизаторов 10а,

пер. Апанасенко д.3, 5,

Бульвар 1 Салюта д.1-6, 6в, 7, 8, 9, 11,

ул. Семейная д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,

ул. Каштановая д.8,10, 12, 14, 16,

тупик Кирпичный д.2а,

ул. Красноармейская д.2,

ул. Сумская д.168,

ул. Некрасова д. 14а, 18, 19, 20, 20а, 22,

ул. Садовая д.53а,116а,116б,116г,118,118а,118б,118в,118г,

ул. Студенческая д.2, 2а, 4, 6, 6а, 10, 10а, 12,

ул. Мечникова д.7,

ул. Добролюбова д.7,

ул. Крупской д.9,12а, 58а,

ул. Привольная, д. 1, 2, 6, 8, 11,11а,16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 32, 66,

ул. 1 Центральная, д. 20, 21, 31,

ул. Гоголя, д.41,

ул. Степная, д.1а, 2, 4, 6,

пр. Б.Хмельницкого д.137, 137а, 155, 160а, 162, 181,

ул. Кутузова д.19.

С 26 мая по 8 июня без горячей воды останутся следующие дома:

ул. Ватутина, д.1, 1а, 2г, 3б, 3б/а,

Михайловское шоссе, д.16, 28, 30, 33,

ул. Коммунальная, д.8, 10, 12,

ул. Тимирязева, д.1, 3.

С 31 мая по 13 июня без горячей воды останутся следующие дома:

ул. Белгородская д.349, 468в,

пр. Горняков д.1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

ул. Л.Чайкиной д.1/14, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 15,

ул. Народная д.2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5/9, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 15, 25,

ул. П.Морозова д.1, 2а, 4, 5, 5а, 7, 8,

ул. Гастелло д.2б, 2в, 14, 16, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 23а,

пер. Горняков д.1, 2, 3, 3а, 5,

ул. Фестивальная д.6.

Расписание всех отключений можно посмотреть здесь.