Металлоинвест подвел итоги 2020 года

Документ посвящен знаковым событиям 2020 года и перспективам дальнейшего развития.

Одна из ключевых тем отчета – противодействие COVID-19. С первых дней пандемии Компания оперативно сконцентрировала ресурсы на защите здоровья сотрудников и поддержке регионального здравоохранения, направив на эти цели более 3 миллиардов рублей. Кроме того, на внутренние социальные программы для работников было направлено 3,6 миллиарда, а инвестиции во внешние социальные проекты составили 7,1 миллиарда рублей.

Отметим, что в Единый отчет за 2020 год вошли Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии. Обе части подготовлены на основе международных стандартов GlobalReportingInitiative (GRI), также дополнительно раскрыта и часть показателей по методологии SustainabilityAccountingStandardsBoard (SASB).

- Мы второй год готовим отчет в едином формате, что отражает интегрированность принципов устойчивого развития во все бизнес-процессы Компании, подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. - Концепция отчета соответствует нашей миссии: быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. В этом году мы значительно продвинулись с точки зрения повышения прозрачности бизнеса и полноты раскрытия информации. Целый ряд данных, в том числе верифицированные показатели по выбросам парниковых газов, представлены впервые.

Сокращение общего объема выбросов парниковых газов в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 2,5 миллиона тонн CO2-эквивалента. Согласно утвержденным параметрам Климатической стратегии Компании, до 2025 года планируется сократить собственные выбросы в CO2-эквиваленте на 6%, а к 2036 году – на 77%.

Сохранение окружающей среды — один из основных приоритетов Металлоинвеста. На природоохранную деятельность в прошлом году Компания направила 9,2 миллиарда рублей.

В 2020 году утверждены ключевые КПЭ Экологической программы до 2025 года, а также продолжилась реализация Программы энергоэффективности, которая стартовала в 2019 году. Суммарный объем инвестиций в рамках программ до 2025 года составит около 46 миллиардов рублей.

На предприятиях Компании продолжается трансформация и модернизация.

Знаковыми событиями 2020 года стали запуск на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева уникального дробильно-конвейерного комплекса и начало производства премиальных окатышей под металлизацию.

На Лебединском ГОКе реализован очередной этап масштабного инвестиционного проекта по развитию внешнего электроснабжения – введены в эксплуатацию второй и третий пусковые комплексы подстанции «Лебеди».

На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова запущен участок термообработки проката, после технического перевооружения введена в строй машина непрерывного литья заготовок № 3, запущен новый Шаропрокатный стан. На Уральской Стали запущена после модернизации доменная печь №2 и новые паровые котлы ТЭЦ. На всех предприятиях Металлоинвеста реализуется комплексная программа трансформации технического обслуживания и ремонтов, а также программа по развитию лабораторного оборудования.

Полная версия Единого отчета за 2020 год – на сайте Компании.