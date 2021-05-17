Память, вложенная в добрые дела

Закладка Сада памяти в честь воинов-земляков в селе Валуй.

Помнить историю и героев родной земли, ценить настоящее и стараться приумножить все хорошее, что окружает нас сегодня. Именно так звучит девиз коллектива Бирюченского ХПП, при непосредственном участии которого Красногвардейский район Белгородчины прирастает скверами и памятниками, посвященными героям Великой Отечественной войны.

Основным идейным вдохновителем таких дел выступает директор Леонид Митюшин. Он всегда с гордостью и благодарностью говорит о тех, кто подарил родной земле свободу.

- Каждая семья нашей большой страны пострадала в те годы, у каждого из нас есть родные, которые или были на фронте, или трудились в тылу. Всем им было невыразимо трудно. А потому сохранить историческую правду, сквозь годы пронести память о тех, кто своим трудом, мужеством и верой приближал Победу – наш святой долг, - уверен Леонид Николаевич. – Я рад, что сегодня все больше школьников принимают участие в уходе за воинскими захоронениями, наведении порядка и организации почетных караулов у мемориалов. Ведь именно так передается память. А вместе с ней – гордость за предков и понимание ценности спокойного, мирного неба.

Накануне празднования 76-й годовщины Великой Победы сотрудники предприятия традиционно приняли участие в нескольких мероприятиях, прошедших на территории различных населенных пунктов. Наш собеседник отмечает, что особую радость приносит и отношение местных жителей: они подключаются к делу, предлагают свои идеи. К примеру, в селе Валуй на улице Железнодорожная появился «Сад памяти» из 76 саженцев. 51 яблоня и 25 груш теперь украшают некогда заброшенный пустырь. Активное участие в разбивке сада приняли А. Зыбарев, М. Гусаинов, заведующая Валуянским сельским клубом Л. Карих, депутат земского собрания О. Селезнёва, директор школы А. Селезнёв вместе с ребятами и педагогами, многие местные жители села Валуй.

С инициативой заложить на улице Железнодорожная Сад памяти из 76 саженцев выступили сами селяне.

Еще одна зеленая зона в честь героев появилась в поселке Бирюч на улице Народная: Сад Победы, состоящий из 130 плодовых деревьев. Местные жители в 2020 году выиграли конкурс президентских грантов – на эти средства была благоустроена территория и заложен сад из яблонь, вишен и груш. Посильную лепту в реализацию проекта внесли работники Бирюченского ХПП, члены ТОС «УЮТ», депутат земского собрания Л.Пьянов, семьи Плахиных, Фисенко, Битюцких, Шрамко, Зыбаревых и Сельниковых.

Не остались без внимания и небольшие населенные пункты. К празднику на территории хуторов Котляров и Филькино проводилось строительство мемориальных площадок, увековечивших имена земляков, погибших на фронтах войны. В центре Филькино решено было также заложить памятный парк в живописном месте возле пруда. Активным участником реализации этих идей выступил не только коллектив предприятия под руководством Митюшина, но и депутаты земского собрания Л. Тарасова и О. Халаимова, председатель ТОС «Пчёлка» Е. Халаимов, семья Бодяковых.

Мемориальная площадка и Сквер памяти появились и на хуторе Ковалев. В честь погибших воинов – земляков здесь высажены 169 деревьев: сосны, яблони и вишни. В реализацию проекта традиционно включились сотрудники Бирюченского ХПП, а также депутат земского собрания Ю. Нистратова, председатель ТОС «Радуга» Р. Юшинова, глава КФХ А. Кислова, семьи Гондаревых, Хрюкаловых, Ковтун и Нистратовых, М.Лимарева, Н.Кислов, И.Копыльцов, С. Чередников, С.Вербин.

- Очень важно, что мы все вместе претворяем в жизнь такие важные дела, - уверен Леонид Николаевич. – Я искренне благодарю за это своих земляков, которые гордятся родной землей и чтят ее героев. А нашим многоуважаемым ветеранам, труженикам тыла, детям войны мы искренне желаем здоровья и долгих лет. Примите нашу благодарность, пожелания мира и добра!