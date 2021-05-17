Банковская группа «Открытие»: показатели продолжают расти

Промежуточная отчетность группы подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Совокупные активы банковской группы с начала года и по состоянию на 31 марта увеличились на 2%. Объем работающих активов в общей структуре составил 69%. Продолжила расти и достигла 49% доля кредитного портфеля, а инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32%.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) увеличился на 9%: портфель крупного корпоративного бизнеса вырос на 9% (объем выдач составил 284 миллиарда рублей), малого и среднего бизнеса - на 11% (33 миллиарда), розничных клиентов - на 11% (76 миллиардов).

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от ее обязательств – в первом квартале 2021 года они увеличились на 3%. При этом средства юридических лиц выросли с начала года на 8%, а объем средств физических лиц остался без изменений.

Весьма успешным назвал первый квартал Михаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- Постковидное восстановление экономики и деловой активности увеличивают спрос населения и бизнеса на кредиты и расчетное обслуживание, а высокий уровень достаточности капитала позволяют нам наращивать активы и увеличивать прибыль и доходность на капитал.

Также в первом квартале банк «Открытие» принял активное участие в запуске двух масштабных бизнес-проектов с большим экономическим потенциалом — первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса в Выксе и производства мелованного картона ГК «Кама» в Краснокамске».

Консолидированная финансовая отчетность группы на 31 марта 2021 года: ir.open.ru.