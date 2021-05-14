Металлоинвест инвестировал в строительство крупнейшего спортивного комплекса региона

Все почетные гости мероприятия отмечают: на Белгородчине появился объект олимпийского уровня.

В торжественной церемонии открытия арены приняли участие врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сенатор РФ Евгений Савченко, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

- Белгородчина – территория спорта. Сегодня более половины белгородцев систематически занимается физкультурой и спортом. И мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни каждого белгородца, вне зависимости от возраста и профессии! – подчеркнул Вячеслав Гладков. – Наша область воспитала огромную команду спортсменов. В их числе – 11 олимпийских чемпионов, 18 серебряных и бронзовых призёров Олимпийских игр, более 600 победителей и призёров международных соревнований. Строительство многофункционального комплекса стало возможным благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина. При поддержке Президента страны мы с вами получили отличную

- Мы гордимся тем, что спортивный объект мирового олимпийского уровня появился на Белгородской земле, – отметил Назим Эфендиев. – Этот многофункциональный комплекс станет центром притяжения для жителей региона, обеспечит качественно новые возможности для профессиональных спортсменов, людей с ограниченными возможностями, и всех неравнодушных к спорту людей, послужит продвижению здорового образа жизни.

Арена построена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», а общая стоимость проекта - 4,4 миллиарда рублей. Один миллиард был выделен Металлоинвестом по программе социально-экономического партнерства с Правительством Белгородской области в 2019-2020 годах.

Белгород-арена станет площадкой для проведения не только соревнований, но и масштабных культурных мероприятий.

Открытие комплекса приурочено к 25-летию Паралимпийского комитета России. В рамках торжественной церемонии состоялось награждение премией «Возвращение в жизнь» спортсменов-паралимпийцев и тренеров, которые внесли наибольший вклад в становление и развитие паралимпийского движения.

15 мая, на Арене стартует Всероссийская летняя спартакиада детей с поражением опорно-двигательного аппарата. В дальнейшем спорткомплекс станет площадкой проведения массовых спортивных и культурных мероприятий разного уровня: соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта, выставок, цирковых шоу и концертов.

К слову, Металлоинвест инвестирует в развитие сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта, вносит вклад в создание комфортной среды для жизни своих сотрудников и всех жителей регионов, в которых работают предприятия Компании. В частности, в 2020 году Компания направила на реализацию внешних социальных проектов более 7,1 миллиарда рублей.