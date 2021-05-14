ВТБ в Белгороде выдал 500 миллионов рублей ипотеки

Данный результат по объему более чем на 70% превышает результат прошлого апреля и на 7% – нынешнего марта.

Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ выросли до 314 миллиардов рублей – это на четверть больше, чем за первые 4 месяца 2020 года.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки ВТБ за январь-апрель стали Москва и область, где оформлено 20 тысяч кредитов на 117,1 миллиарда рублей. Рост спроса в столице составил 43%. Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (27,6 миллиарда), Новосибирской области (12), Республике Татарстан (9,9) и Свердловской области (8,4). ВТБ в Белгороде в апреле выдал жителям региона 220 ипотечных кредитов на 500 миллионов рублей – на 34% больше, чем в апреле 2020 года.

- Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 триллиона рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Для ВТБ апрель стал самым успешным с начала этого года, мы выдали 100 млрд рублей ипотеки, что сопоставимо с объемами октября-ноября 2020 года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% – на квартиры на вторичном рынке и более 20% – на рефинансирование ранее оформленных кредитов, - отметил Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам топ-менеджера ВТБ, спрос на ипотеку во многом объясняется приближением «дедлайна» по программе с господдержкой (согласно текущим условиям, она действует до 1 июля 2021 года). Банк ВТБ (ПАО) за год работы по ней выдал свыше 290 миллиардов рублей кредитов, каждая третья ипотечная сделка совершается по льготной ставке, которая для заемщиков банка составляет сегодня 5,8% (предложение действует до 31 мая).

Еще одной значимой программой для клиентов является рефинансирование. За январь – апрель 2021 года ВТБ снизил ставку для почти 34 тысяч заёмщиков других банков на общую сумму свыше 74 миллиарда.