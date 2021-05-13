Стартовала регистрация на третий Федеральный Форум «Производительность 360»

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Федеральный Форум «Производительность 360» пройдет уже в третий раз. Он состоится 15 и 16 июня в Нижнем Новгороде.

Организаторы Форума – Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Нижегородской области. Зарегистрироваться на Форум можно на сайте www.forum-360.ru до 1 июня.

Более 1000 человек в этом году съедутся на мероприятие. В Форуме примут участие руководители Правительства России и Администрации Президента РФ. Как и раньше Форум посетят главы регионов-участников национального проекта «Производительность труда», руководители крупных и средних предприятий из большинства субъектов страны. Более 80 спикеров обсудят наиболее важные вопросы различных отраслей промышленности и определят основные векторы повышения эффективности отечественной экономики.

На пленарном заседании уделят особое внимание реализации национального проекта и его развитию. В частности, эксперты обсудят основные шаги по дальнейшему созданию условий для повышения производительности труда и повышения конкурентоспособности российских предприятий в условиях глобальных вызовов. Также у участников Форума будет возможность посетить обучающие сессии «Система управления эффективностью» и «Управление изменениями», пройти «Фабрику офисных процессов».

На Форуме наградят победителей федерального конкурса лучших практик. В 2021 году в нем будут представлены 2 номинации: «Лучшая практика повышения производительности труда» и «Лучшее предложение по улучшению». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 мая.

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