А 15 мая на «Белгород Арене» выступит группа «Сплин». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

14 мая состоится открытие «Белгород Арены», в рамках которого пройдет празднование юбилея Паралимпийского комитета России.

Церемонию проведет Дмитрий Губерниев вместе с корреспондентом «Матч ТВ» Ольгой Богословской.

В Белгород на праздничное мероприятие приедут чемпионы и призеры Паралимпийских игр, дети с ограниченными возможностями здоровья, руководители федераций различных видов адаптивного спорта.

Мероприятие начнется в 13:30 на площадке перед ареной. Паралимпийские чемпионы проведут мастер-классы, а воспитанники белгородских спортивных школ устроят различные показательные выступления.

Затем состоится вручение XV премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Лауреатами стали 18 выдающихся российских спортсменов-паралимпийцев, тренеров и организаторов, показавшие высокие результаты на международной арене. Нагрудные знаки весом 2,2 грамма золота изготовили белгородские ювелиры.

Роспотребнадзор разрешил присутствие на трибунах полторы тысячи зрителей. Все они сдадут ПЦР-тесты.

«Вход на арену будет закрыт из-за ограничительных мер, - пояснила начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова. - Здесь будут приезжие команды более чем из 30 регионов страны, а также дети с ограниченными возможностями здоровья из наших муниципалитетов. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Мир Белогорья».

Телеверсию праздника покажет и «Матч ТВ».

В рамках программы пройдет также спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсмены проведут паралимпийские уроки и мастер-классы.

А 15 мая на «Белгород Арене» выступит группа «Сплин». Мероприятие также пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. На десятитысячной арене будет присутствовать лишь две тысячи зрителей.

Билеты раздали бесплатно. Их получили многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, волонтеры, спортсмены, медики, учителя, соцработники, работники культуры, образования из районов и городских округов области.

Личный транспорт, на котором участники мероприятий приедут в Белгород, можно будет оставить на перехватывающих парковках. Они организованы для каждого муниципального образования. Будут работать специальные автобусы, которые быстро и бесплатно доставят людей к месту праздника.

Экспресс-транспорт будет курсировать 15 мая с 14:30 до 23:00. Интервал 15 - 20 минут. Автобусы помечены соответствующими информационными указателями. Входной билет на торжественную церемонию открытия арены послужит проездным талоном.

Участникам из Белгорода настоятельно рекомендуется пользоваться общественным транспортом. На маршруты будут добавлены дополнительные автобусы. Кроме того, в целях безопасности на открытии арены предусмотрены и процедура досмотра. Поэтому приезжать лучше заранее.